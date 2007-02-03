به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، این طرح با هدف تصفیه فاضلاب ساکنان مناطق شمالی و شرقی شهر اصفهان و همچنین شهرهای خمینی شهر ، فلاورجان ، درچه ، رهنان ، گز ، دولت آباد ، خورزوق و دستگرد در شمال شهر اصفهان در زمینی به وسعت 65 هکتار احداث شده است .

طرح توسعه تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان به ظرفیت تصفیه فاضلاب جمعیتی بالغ بر 800 هزار نفر می تواند در هر شبانه روز 180 هزار متر مکعب فاضلاب را به روش بیولوژیکی از نوع لجن فعال ( AB ) تصفیه کند .

برای اجرای این طرح که برای یکصد نفر اشتغالزایی می کند بالغ بر 170 میلیارد ریال هزینه شده است .

با بهره برداری از این طرح ، ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان از 400 هزار نفر به یک میلیون و 200 هزار نفر افزایش یافته و این تصفیه خانه به بزرگترین تصفیه خانه فاضلاب کشور مبدل می شود .