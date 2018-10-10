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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۲۰:۴۶

سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد:

برنامه جدیدی برای ثبت‌نام سهام عدالت وجود ندارد

برنامه جدیدی برای ثبت‌نام سهام عدالت وجود ندارد

سازمان خصوصی‌سازی ­­اعلام کرد: این سازمان هیچ برنامه‌ای برای ثبت نام جدید سهام عدالت ندارد و مردم مراقب افراد سودجو باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی، پیرو انتشار خبرهایی در فضای مجازی با این عنوان که "خبر فوری: کسانی که سهام عدالت ثبت نام نکرده اند یا به دلایلی سهام خود را دریافت نکرده اند جهت دریافت کد سهام و ثبت نام به لینک سهام مراجعه کنند"، سازمان خصوصی سازی ضمن رد این شایعات اعلام کرد: این سازمان هیچگونه برنامه و مجوز قانونی برای ثبت نام جدید از افراد برای دریافت سهام عدالت ندارد و مخاطبان باید مراقب سوءاستفاده افراد سودجو در این رابطه باشند.

بر این اساس مشمولان سهام عدالت و سایر افراد باید ضمن توجه به هشدارها برای آگاهی از خبرهای مربوط به سهام عدالت، صرفا به مصاحبه رئیس کل ­سازمان خصوصی‌سازی و مدیران ارشد این سازمان یا به سامانه رسمی این سهام به نشانی www.samanese.ir توجه و مراجعه کنند.

کد مطلب 4427090

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    نظرات

    • سید IR ۲۲:۳۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
      0 0
      پاسخ
      من نمیدانم چرا اسم این سهام رو گذاشتن سهام عدالت. این چه سهام عدالتی است که به کارمندان تعلق میگیرد ولی به کارگران داده نمیشود؟

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