به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی، پیرو انتشار خبرهایی در فضای مجازی با این عنوان که "خبر فوری: کسانی که سهام عدالت ثبت نام نکرده اند یا به دلایلی سهام خود را دریافت نکرده اند جهت دریافت کد سهام و ثبت نام به لینک سهام مراجعه کنند"، سازمان خصوصی سازی ضمن رد این شایعات اعلام کرد: این سازمان هیچگونه برنامه و مجوز قانونی برای ثبت نام جدید از افراد برای دریافت سهام عدالت ندارد و مخاطبان باید مراقب سوءاستفاده افراد سودجو در این رابطه باشند.

بر این اساس مشمولان سهام عدالت و سایر افراد باید ضمن توجه به هشدارها برای آگاهی از خبرهای مربوط به سهام عدالت، صرفا به مصاحبه رئیس کل ­سازمان خصوصی‌سازی و مدیران ارشد این سازمان یا به سامانه رسمی این سهام به نشانی www.samanese.ir توجه و مراجعه کنند.