بانک امانات تجهیزات پزشکی گرگان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی هروی، عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح بانک امانات تجهیزات پزشکی گرگان، اظهار کرد: نخستین بار بانک امانات تجهیزات پزشکی در سال ۹۴ توسط خیر گنبدی ایجاد شد و تا پایان سال گذشته تعداد دو هزار و ۵۰۰ بیمار نیازمند از این تجهیزات به صورت امانی و بدون هزینه استفاده کردند.

وی درباره بانک امانات تجهیزات پزشکی گرگان گفت: این بانک امانات تجهیزات پزشکی شامل اشک مواج، ویلچر، دستگاه اکسیژن، واکر، عصا، تخت و دیگر ملزومات پزشکی است.

هروی افزود: این فرد خیر علاوه بر بانک امانات گرگان، پنج بانک امانات تجهیزات پزشکی را به زاهدان، زابل، ساری، مشهد و سرپل ذهاب هدیه کرده است.

وی اضافه کرد: بسیاری از مردم دارای بیماران نیازمند توانبخشی بضاعت مالی برای توانبخشی و درمان بیماران خود را ندارد و این بانک تجهیزات می‌تواند فرصت خوبی باشد تا به صورت امانت این تجهیزات را استفاده کرده و بعد از برطرف شدن نیاز خود برای استفاده دیگر بیماران به جمعیت هلال احمر تحویل دهند.

حجت‎الاسلام قاسم لیوانی، رئیس مجمع خیران سلامت استان هم در این جلسه، اظهار کرد: این کار نیکوکارانه حاج محمد شهرکی باید الگو برای دیگر خیران و متمکنان استان گلستان باشد.

وی افزود: این خیر با مبالغ خیلی زیاد این تجهیزات را فراهم کرده و گذشتن از این گونه مبالغ و صرف کار خیر کردن، یک هنر است.