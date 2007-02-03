برخی دستگاه های دولتی اقدام به جذب بازنشستگان می کنند

حسین ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: علاوه بر افزایش جذب بازنشستگان در دستگاه های دولتی حتی پرسنل و مدیران نیز پس از بازنشستگی به فعالیت خود در دستگاه ها ادامه می دهند.

وی گفت : برخی مدیران و پرسنل پس از رسیدن به سن بازنشستگی مجدد به فعالیت خود ادامه می دهند در حالی که این امر بر اساس قانون ممنوع است و سازمان ها و دستگاه ها باید مانع فعالیت این افراد شوند.

ذوالفقاری افزود : در حالی که بیکاری یکی از معضلات اساسی کشور ما محسوب می شود و درصد بالایی از اقشار جوان با این مشکل مواجه هستند ، بازنشستگان مجدد جذب می شوند و این رویه به طور حتم مانع اشتغال زایی در کشور خواهد شد .

وی تصریح کرد : برخی معتقدند که باید از تجارب بازنشستگان استفاده کرد اما باید توجه داشت که توجه به این امر افزایش بیکاری در جامعه را به دنبال خواهد داشت.

این کارشناس ارشد علوم اداری معتقد است ، باید فضای لازم برای حضور و فعالیت قشر جوان را در دستگاه ها و سازمان های دولتی ایجاد کرد تا بتوان رشد بیکاری را در جامعه کاهش داد .