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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۲۱:۳۹

با سرعت ۲۴۰ کیلومتر؛

ابرطوفان «مایکل» به سواحل فلوریدا رسید

ابرطوفان «مایکل» به سواحل فلوریدا رسید

در حالیکه رسانه ها اعلام کردند که ابرطوفان «مایکل» به سواحل فلوریدا رسیده است، فرماندار این ایالت اعلام کرد: ویرانی غیرقابل‌تصوری در راه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، ابرطوفان سهمگین «مایکل» که سرعت گردبادهای آن به بیش از ۲۴۰ کیلومتر در ساعت می‌رسد به سواحل فلوریدا رسید.

مقام‌ های این ایالت آمریکا چند روزی است که به هزاران نفر از مردم این مناطق هشدار تخلیه داده‌اند؛ اما اکنون می‌ گویند اگر کسی هنوز در مسیر مایکل مانده دیگر برای فرار دیر شده و فقط باید در جایی مرتفع پناه بگیرد.

کارشناسان درجه قدرت این طوفان دریایی را ۴ برآورد کرده‌ اند که تنها یک درجه از حداکثر قدرت این پدیده طبیعی کمتر است.

معمولا طوفان ها با قدرت بیش از ۲ درجه قادرند سقف خانه‌ها را بشکافند و درختان تنومند را سرنگون کنند.

«ریک اسکات» فرماندار ایالت فلوریدا در هشدارهای متعدد به شهروندان مناطقی که بر سر راه ابرطوفان مایکل هستند گفت: ویرانی غیرقابل تصوری در راه است.

هواشناسان می‌گویند مایکل در مناطقی سطح آب دریا را تا ۳ متر بالا خواهد آورد و سرعت گردبادهای آن که بیش از ۲۴۰ کیلومتر در ساعت است همه چیز را در خود خواهد بلعید.

وسعت و شدت ابرطوفان مایکل ظرف ۱۰۰ سال گذشته در فلوریدا بی‌سابقه گزارش شده است.

کد مطلب 4427107

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