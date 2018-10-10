واکنش شدید اللحن دمشق ضد حکم ظالمانه صهیونیستها ضد شهروند سوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، وزارت خارجه سوریه به شدت حکم صادره از سوی مقامات رژیم صهیونیستی ضد صدقی المقت زندانی سوری را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: حکم ظالمانه ضد صدقی المقت پس از آن رخ می دهد که وی دخالت اشغالگران در کمک به گروههای تروریستی در سوریه به ویژه جبهه النصره را فاش کرد. سوریه با شدیدترین عبارت احکام صادره از سوی مقامات صهیونیستی در حق زندانی سوری صدقی المقت را محکوم می کند و آنرا باطل و غیرقانونی می داند زیرا از سوی اشغالگران ضد شهروند مدنی سوری در منطقه اشغال شده جولان صادر شده است. این حکم رسوایی حقوقی جدیدی در ادامه جنایات مرتکب شده از سوی اشغالگران اسرائیلی است که به پرونده حقارت بار و آکنده از جنایات جنگی و نقض قوانین بین المللی و حقوق بشر افزوده می شود.

وزارت خارجه سوریه خواستار آزادی فوری وی شد و اعلام کرد: قطعنامه ۴۹۶ شورای امنیت اسرائیل را از اقدامات ضد سوری ها در جولان اشغالی منع می کند.