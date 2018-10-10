۱۷۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در قم امحا شد/ افزایش کشف تریاک و حشیش

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم امحای ۱۷۰۰ کیلوگرم مواد مخدر همزمان با هفته نیروی انتظامی عصر چهارشنبه با حضور سید مهدی صادقی استاندار قم، عبدالرضا آقاخانی فرمانده انتظامی استان، سید محمدرضا هاشمی معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم و جمعی از مدیران و فرماندهان نیروی انتظامی استان در منطقه پارک‌سوار امیرکبیر شهر مقدس قم برگزار شد.

فرمانده انتظامی استان قم در این مراسم در سخنانی اظهار داشت: در سال جاری تاکنون ۳ تن مواد مخدر در استان قم کشف و ضبط شده است که در این راستا عوامل انتظامی سپاه و اداره کل اطلاعات نقش آفرین بودند.

وی افزود: کشفیات مواد مخدر شامل تریاک، حشیش و مواد مخدر صنعتی در قم افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی استان قم عنوان کرد: نیروی انتظامی در راستای مبارزه با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر تاکنون سه هزار و ۸۰۰ شهید تقدیم کرده که از این تعداد ۱۶ نفر از پرسنل نیروی انتظامی استان قم بودند.

آقاخانی با بیان اینکه یکی از اهداف دشمنان اشاعه مواد مخدر در بین جوانان و نوجوانان است، اظهار داشت: هماهنگی‌های خوبی در بین دستگاه‌های مختلف در استان قم برای مبارزه با باندهای قاچاق مواد مخدر و همچنین توزیع کنندگان خرد وجود دارد.

وی با ارائه آماری از برخورد با توزیع کنندگان مواد مخدر اظهار داشت: در استان قم افزایش ۱۵ درصدی نسبت به برخورد با توزیع کنندگان خرد مواد مخدر و همچنین افزایش ۳۰ درصدی برخورد با معتادان ولگرد و همچنین شاهد انهدام ۱۵ باند قاچاق مواد مخدر در این استان بودیم.

فرمانده انتظامی استان قم بیان داشت: هزار و ۷۰۰ کیلوگرم مواد مخدر که در سال جاری در استان قم کشف و ضبط شده همزمان با هفته نیروی انتظامی در قم امحا می‌شود.