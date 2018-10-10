پیشگیری از ورود و خروج غیر قانونی در مرز مهران طی ایام اربعین

قاسم سلیمانی دشتکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال در مرز مهران اقدامات و زیرساخت های خوبی در جهت تردد و تسهیل تردد زائرین انجام شده است.

وی افزود: دو کار بزرگ از جمله انسداد مرزی برای پیشگیری از ورود و خروج غیر قانونی در دو طرف مرز انجام شده یعنی اقدامات عمرانی تا ۱۰ کیلومتر طرف مرز کاملا کنترل شده و هیچ شخصی به صورت غیر قانونی نمی تواند از آن عبور کند.

وی تصریح کرد: همچنین به دلیل پیشگیری از ترافیک کمربندی غرب مهران به طول ۱۲ کیلومتر ساخته شده است.

استاندار ایلام بیان داشت: همچنین دسته بندی پارکینگ اربعین و پایانه برکت را امسال دقیق انجام دادیم و قسمت هایی که نیاز به آسفالت داشت این مهم انجام گرفته است.

سلیمانی دشتکی با اشاره به اینکه اولویت را به پارکینگ های بخش خصوصی داده ایم، گفت: پارکینگ عمومی هم مدیریت آن نیز به شهرداری مهران واگذار شده است.

وی افزود: در این پارکینگ ها از لحاظ بهداشتی و درمانی ساماندهی دقیق تری انجام گرفته همچنین از نظر حمل و نقل نیز برنامه های مناسبی انجام شده است.

وی عنوان کرد: عوامل امنیتی و انتظامی به تعداد کافی مستقر شده اند و ۱۲ دستگاه ایکس ری و حدود ۹۴ گیت در مرز مهران فعال شده است و پیش بینی ما این است که متوسط حداکثر هر زائر حدود ۳۰ ثانیه بیشتر در گیت معطل نشود به صورت اتوماتیک صورت می گیرد.

استاندار ایلام گفت: تقاضای ما از مردم و زائرین این است که با توجه به این که به زیارت آقا اباعبدالله الحسین(ع) مشرف می شوند همه چیز باید قانونی باشد این که تلاش کنند که به صورت غیر قانونی باشد به هیچ عنوان نه از طرف ما نه از طرف کشور عراق اجازه غیر قانونی به یک نفر هم داده نمی شود همچنین ویزاها به طور مطلق از نظر صحت چک می شوند.