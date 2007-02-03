شاعرانگی، تنهایی و دیگر هیچ

به گزارش خبرنگار مهر، زمانی که ابراهیمی فر "نار و نی" را ساخت، سینمای ایران به سمت ارایه آثاری پیش می رفت که اندیشه ورزی، نجابت و استفاده از زبان نمادها در فیلم ها بسیار باب شده بود. این مسئله طی چند سال مخاطب را به سمتی هدایت کرد که سینما را یک سرگرمی و تفریح نداند و برای تماشای اثری هنری به سالن برود. اما این روند چندان پایدار نماند. در آن زمان ساخته نخست این فیلمساز به دل بسیاری از مخاطبان نشست. هر چند در آن زمان بیننده عام به آن توجه زیادی نشان نداد و فیلم در زمره آثار خاص سینما قرار گرفت.



طی سال های گذشته ذایقه مخاطب تغییر کرده و علاقمندان به مدیوم سینما علاقه دارند، فیلم هایی را به تماشا بنشینند که به نوعی آنها را سرگرم کند یا حداقل حرفی تازه برای گفتن داشته باشد. فیلم جدید ابراهیمی فر هیچ کدام از این وجوه را رعایت نکرده است. وی حتی به سبک و سیاق خاص فیلمسازی خود نیز توجه زیادی نشان نداده است. به این جهت که فیلم نه با نمادها ارتباط خاصی دارد و نه اینکه اثری سرگرم کننده محسوب می شود. بلکه به نظر می رسد ریتم کند و اثری که قصه چندانی ندارد، مهمترین وجه این اثر به شمار می آید.



البته قصه نداشتن به خودی خود برای یک اثر سینمایی ایراد محسوب نمی شود. بلکه مسئله اصلی این است که اثر در ایجاد کمترین جذابیت بصری یا مضمونی ناتوان است. به این خاطر که فیلم نمایی از تنهایی یک شاعر را نشان می دهد. مردی عاشق فرهنگ، کشور و ادبیات که در عمل از هنر به مفهوم مطلق و ناب آن دور است و فقط آثاری نوشتاری ارایه می کند که بیشتر جزو آثار حاشیه ای ادبیات محسوب می شود تا متونی ماندگار که وی را به عنوان شاعر و هنرمند معرفی کند.



"تک درخت ها" حتی روایت آدم های معمولی جامعه نیست که بتوان اثر را جلوه بخشی از افراد جامعه معرفی کرد یا نشاندهنده مسئله ای از جامعه باشد. مسئله دفن این شاعر در قطعه هنرمندان نیز بسیار حاشیه ای و حتی بی ربط با قصه است. به نظر می رسد ابراهیمی فر دنبال بیان مطلب یا مسئله ای خاص نبوده و حتی تمایل به قراردادن بیننده در موقعیت یا حس جدیدی نیست. بلکه او همانند شخصیت اصلی داستان فیلمی برای دل خود ساخته تا به نوعی تنهایی درونش را مطرح کند. نوعی حدیث نفس از بی تفاوتی هایی که نسبت به هنرمندان عرصه های مختلف در سطوح گوناگون می شود.



هر چند به نظر می رسد این فیلم در بیان مسایل درونی سازنده اش هم موفق نیست. فیلمبرداری که از نگاه هندی کم پسر شاعر در اثر قرار می گیرد و از نظر تصویر به نوعی رنگ و جنس متفاوتی دارد، به اندازه ای بر اثر غالب می شود که بیننده را خسته می کند. مهمتر اینکه به راستی مشخص نیست استفاده از این تکنیک قصد انتقال چه چیزی را به بیننده اش دارد. اگر این بخش ها را نگاه خاص شخصیت ها یا حتی راهی برای ورود به درون آدم ها بدانیم، از نظر کاربرد بصری چندان گویا نیست.



به نظر می رسد ابراهیمی فر برای این فیلم حداقل در کارنامه هنری وی اثری قابل قبول به حساب بیاید، باید در قطع سکانس ها و حتی ترتیب قرار گرفتن آنها نگاهی دوباره داشته باشد. همچنین انتخاب و ارایه نماها به طریقی انجام شود که حداقل حس مهربانی، صمیمیت یا ... به بیننده منتقل شود. یاد "نار و نی" به خیر!

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مازیار شیبانی‌فر