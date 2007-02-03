نرخ های جدید کرایه تاکسی ها از اسفند ماه اجرایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین تیموری کرمانی با تاکید بر اینکه امیدواریم نرخ های جدید کرایه تاکسی های خطی و گردشی سال 86 تا قبل از پایان امسال تصویب و اجرایی شود ، افزود : همه ساله در 2 ماه پایانی سال به دلیل نزدیک شدن به ایام نوروز شاهد افزایش غیر رسمی نرخ کرایه تاکسی ها توسط برخی رانندگان هستیم که این امر موجب سردرگمی و ناراحتی شهروندان تهرانی می شود بنابراین اگر شورای اسلامی شهر تهران تا اواخر بهمن ماه نرخ های پیشنهادی سازمان تاکسیرانی را به تصویب برساند، این نرخ ها به منظور جلوگیری از افزایش غیر رسمی کرایه تاکسی ها از اسفند امسال اجرایی خواهد شد .

وی با بیان اینکه در حال حاضر یک فوریت بررسی نرخ کرایه تاکسی ها در سال 86 به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده و بررسی های کارشناسی در کمیسیون عمران شورای شهر ادامه دارد ، تصریح کرد : نرخ کرایه تاکسی های خطی و گردشی سال 86 بر اساس میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران افزایش یافته است .

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران تاکید کرد : امیدواریم بر مبنای قانون سال گذشته نرخ های جدید کرایه تاکسی ها تا پایان سال تصویب و به اجرا گذاشته شود تا دیگر شاهد افزایش خودسرانه و غیر رسمی نرخ کرایه ها به خصوص در ماههای پایانی سال نباشیم .



