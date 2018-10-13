انتقال توله پلنگ کشف شده به سازمان محیط زیست/مرگ ۵ پلنگ در سال ۹۵

محسن جعفری نژاد بسطامی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: این توله پلنگ که ماه گذشته در ارتفاعات کوه سفید بهمئی و خارج از مناطق حفاظت شده توسط متخلفین زنده گیری و برای فروش به رامهرمز استان خوزستان انتقال داده شده بود، پس از تلاش های اطلاعاتی، عملیاتی و دستگیری متخلفین، برای درمان و نگهداری به یکی از پارک های سازمان محیط زیست منتقل شد.

جعفری نژاد بسطامی با بیان اینکه هنوز اطلاعاتی از پلنگ مادر به دست نیامده و رصد و بررسی این پرونده توسط متولیان انجام می شود، تصریح کرد: با چنین تخلفاتی به شکل قاطع و قانونی برخورد خواهد شد.

مدیرکل محیط زیست استان با اشاره به حفاظت از جمعیت پلنگ در استان، اظهار کرد: به دلیل تلاش های انجام گرفته جمعیت پلنگ در استان و به ویژه در مناطق حفاظت شده به شکل مناسبی مورد مراقبت قرار می گیرد و برنامه هایی برای بهبود فرایند کنترلی نیز تدوین شده است.

وی افزود: بررسی وضعیت سرشماری جمعیت پلنگ اصولا از طریق مشاهدات و دوربین های تله ای تخمینی انجام می شود، اما پراکنش جمعیت در مناطق مختلف استان دیده می شود.

جعفری نژاد بسطامی خاطرنشان کرد: در مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست نیز پلنگ به دلیل حفاظت انجام شده از جمعیت خوبی برخوردار است.

جعفری نژاد بسطامی به آمار تلفات تلفات پلنگ در استان اشاره کرد و گفت: طی سال ۹۵ پنج پلنگ در مناطق مختلف استان تلف شد.

وی افزود: همچنین در سال گذشته مرگ یک پلنگ در مناطق حفاظت شده به ثبت رسید.

جعفری نژاد بسطامی از تصویب طرح حفاظت از پلنگ با مصوبه آمایش استان خبر داد و گفت: هنوز اعتباری برای این موضوع در نظر گرفته نشده است.