به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به هرمزگان، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور که صبح امروز در مراسم افتتاح سد جگین سخن می گفت، اظهار داشت: در ایام بیست و دو بهمن ملت ایران، شاهد دستاوردهای بزرگی خواهد بود و به دنیا نشان خواهد داد که ملتی که بر روی پای خود ایستاده است چگونه به پیروزی های پی در پی دست پیدا می کند.

وی افزود: غرب در تلاش است تا با تحریم های اقتصادی به ملت ایران ضربه وارد کند به گونه ای که آنان اعلام می کنند که به هیچ کشوری اجازه نخواهند داد تا قطعات سوخت هسته ای را به ما بدهند، بنده از همین جا به آنان می گویم شما تا به حال کجا باعث پیشرفت ملت ها شده اید، شما کجا به ملت ها کمک کرده اید، آیا شما جز فقر به کشورهای همسایه خود همچون آفریقا چیز دیگری داده اید.

احمدی نژاد خطاب به کشورهای غربی گفت: شما همانانی هستید که نفت ملت ایران دست شما بود، شما چه خیری به ملت ها رسانده اید که به ملت ایران برسانید. "ما را به خیر شما امیدی نیست، شر مرسانید".

امروز غرب تمام توان سیاسی خود را بسیج کرده است تا جلوی پیشرفت ملت ایران را بگیرد، آنها طرح به وجود آوردن اختلاف بین شیعه وسنی و ایجاد خلل در صفوف ملت ایران را در پیش گرفته اند تا بتوانند به اهدافی که از طرق دیگر نتوانسته اند دست پیدا کنند برسند

رئیس جمهور تصریح کرد: ناراحتی شما از این است که جوانان ایرانی دست به دست هم داده اند تا کشور خود را آباد کنند.

رئیس جمهور با اشاره به کارشکنی های غرب در راه هسته ای شدن ایران، افزود: غرب با پیشرفت ایران مخالف است آنان با پیشرفت ملت های مستقل مخالف اند، هر جا می بینند که ملت مستقلی پیشرفت می کند می خواهند جلوی آن را بگیرند، بنده به آنها می گویم دوران آقایی شما به پایان رسیده است، ملت ایران تمام موانع را از پیش پای خود برداشته است.

احمدی نژاداظهار داشت: بزرگترین کار امروز کشور ساخت وآبادانی است ما باید تلاش کنیم تا ایران عزیز به سرعت در زمره کشورهای پیشرفته قرار گیرد.

رئیس جمهور در ادامه به تبیین روش و استراتژی غرب برای جلوگیری از دستیابی کشورمان به فن آوری هسته ای اشاره کرد و تصریح کردد: امروز غرب تمام توان سیاسی خود را بسیج کرده است تا جلوی پیشرفت ملت ایران را بگیرد، آنها طرح به وجود آوردن اختلاف بین شیعه وسنی و ایجاد خلل در صفوف ملت ایران را در پیش گرفته اند تا بتوانند به اهدافی که از طرق دیگر نتوانسته اند دست پیدا کنند برسند .

رئیس شورای عالی امنیت ملی با بی اثر توصیف کردن حربه تحریم اقتصادی، خاطر نشان کرد:غرب امروز در تلاش است تا با تبلیغات دروغین فضای کشور را فضای دو دستگی نشان دهد این نقشه امروز آنان است، حال می دانند که نمی توانند آسیبی به ملت ایران وارد کنند، حتی با استفاده از از شیوه تحریم اقتصادی.

رئیس جمهور اظهار داشت: ملت ایران یاد گرفته اند همچون 27 سال گذشته بر روی پای خود بایستند.

محمود احمدی نژاد افزود: غرب باید بداند طرحی که آنان در حال حاضر در دستور کارشان قرار داده اند همچون دیگر طرح هایشان با شکست روبرو خواهد شد، آنها جز ایجاد فتنه هیچ ابزار دیگری ندارند.

رئیس جمهور گفت: جهان در روز 22 بهمن خواهد دید که سراسر سرزمین ایران چگونه گرد یاس و نا امیدی را در چهره دشمنان خود خواهد پاشید.

محمود احمدی نژاد که در مراسم افتتاح سد جگین در بشاگرد سخن می گفت، اظهار داشت: روز 22 بهمن روزاثبات حق ملت ایران در بهره مندی از انرژی هسته ای و روز اعلام حضور ملت ایران در مسیر امام خمینی (ره) خواهد بود.

وی اعلام کرد: در طول هفته جاری دستاوردهای بزرگی را به ملت ایران معرفی می‌کنیم؛ برای اینکه دنیا بداند که یک ملت تصمیم می‌گیرد بر روی پای خود بایستد و قله‌ها را فتح کند و خدا نیز او را یاری خواهد داد و پیروزی را نصیب او خواهد کرد.

در طول هفته جاری دستاوردهای بزرگی را به ملت ایران معرفی می‌کنیم تا دنیا بداند وقتی که یک ملت تصمیم می‌گیرد بر روی پای خود بایستد و قله‌ها را فتح کند و خدا نیز او را یاری خواهد داد و پیروزی را نصیب او خواهد کرد

رئیس جمهور تصریح کرد: اگر متخصصین و دانشمندان کشور با دلسوزی و توان چند برابر کار کنند باید مطمئن باشیم که کشور با پیشرفت شگردی روبرو خواهد شد، زیرا دولت برای پیشرفت کشور سرعت را در دستور کار قرار داده است، اگر ما در پیشبرد اهدافمان عجله نکنیم، نمی توانیم به امور دیگر کشور چه داخلی و چه خارجی دست پیدا کنیم.وی گفت: اگر انرژی نباشد چگونه کارخانجات ما می توانند فعالیت کنند و باید مقدمه سازندگی در کشور را فراهم کنیم.

احمدی نژاد افزود: دنیا منتظر پیشرفت ایران نمی ماند، ما باید خودمان را با دنیا وقف دهیم و پیشرفت کنیم، اگر ما می خواهیم کشور را بسازیم باید سه برابر توان فعلی کار کنیم، ما می توانیم، ما نمی خواهیم حقوقی که می گیریم بدون کار باشد.

رئیس جمهور تصریح کرد: ایران از چابهار تا بازرگان، از سرخس تا آبادان وخرمشهر با بهترین مردمان باید به سرعت ساخته شود یکی از دلایلی که ما می توانیم پیشرفت کنیم ساخت سد جگین است.

رئیس جمهور افزود: بهره برداری از سد جگین نمونه اقتدار و عزم جوانان و دانشمندان کشور برای پیشرفت و آبادانی ایران اسلامی است شما مردم جاسک در همین روزها شاهد افتتاح بسیاری از طرح های عمرانی دیگر خواهید بود.

وی گفت: در گذشته ای نه چندان بود گرد محرومیت در این دیار نشسته بود اما دلهای پاک ومومن مردم منطقه سرمایه بسیار ارزشمندی است که ما را به آبادانی و پیشرفت امیدوار می کند. افتتاح سد جگین آغاز مجموعه خدمات و پیشرفت های افتخار آمیز دولت برای مردم این خطه است.