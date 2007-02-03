جواد مجابی : زمستان 62 / احمد شاکری : مدار صفر درجه

جواد مجابی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد که رمان " زمستان 62 " اسماعیل فصیح تنها رمانی است که با مساله انقلاب واقع بینانه برخورد کرده است .

جواد مجابی خود رمانی با عنوان " شب ملخ " را که در آن به موضوع انقلاب پرداخته بود در سال 1367 منتشر کرد .

احمد شاکری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : رمانی که شناساننده جنگ باشد کم نداریم که البته آنهایی هم که هستند از قوت بالایی برخوردار نیستند اما پیدا کردن رمان خوب با موضوع انقلاب اسلامی کار دشواری است .

وی ادامه داد: در زمینه انقلاب ، رمان قابل توجهی نداریم ، اما از میان رمانهای چاپ شده شاید بهترین آنها " مدار صفر درجه " نوشته احمد محمود باشد .

این نویسنده دلیل نپرداختن به مضمون انقلاب را در رمان ایرانی وجود موانعی چون سیاست های فرهنگی ، ناشران و حتی خود نویسندگان دانست و نبودن رمان خوب در زمینه انقلاب را ضعف غیر قابل انکار ادبیات ایران خواند .