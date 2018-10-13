حجتالاسلام فیضالله اسد پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بسیجیان شهرستان نهاوند طبق روال سالهای گذشته در ایام پیادهروی اربعین با برپایی ۲ موکب در میدان سیدالشهداء(ع) واقع در خروجی شهر نهاوند به سمت کرمانشاه و ورودی شهر فیروزان به زائرین اربعین حسینی خدمترسانی خواهند کرد.
وی بابیان اینکه در این موکبها خدماتی از قبیل برگزاری نماز جماعت، اسکان موقت، پذیرایی، خدمات پزشکی و دارویی، راهنمایی و مسیریابی، توزیع بستههای فرهنگی و غیره ارائه میشود، گفت: این موکبها از ۲۰ مهرماه خدمترسانی به زائرین را آغاز خواهد کرد.
رئیس اوقاف نهاوند با اشاره به اینکه اداره اوقاف شهرستان نهاوند با همکاری هیئت امنای آستان شاهزاده محمد و علی اقدام به تهیه بستههای خوراکی اقدام میکند، گفت: در سال جاری آستان مقدس شاهزاده محمد با همکاری اداره اوقاف مسئولیت پشتیبانی از موکب دایر شده در مرز میر جاوه را عهدهدار است.
وی افزود: همچنین برای افرادی که از این سفر معنوی جاماندهاند نیز اقدامات و ویژهبرنامههای فرهنگی مناسبی در نظر گرفتهشده که در آستان امامزادگان برگزار میشود.
حجت الاسلام اسد پور بابیان اینکه این ویژهبرنامه در بقاع متبرکه شاهزاده محمد و علی، امامزاده ابراهیم، امامزاده مهدی، امامزاده فضل و امامزاده جعفر برگزار میشود، گفت: خیران و علاقهمندان به اهلبیت میتوانند نذورات خود را در این زمینه به موکبها و آستان امام زادگان تحویل دهند تا در این اقدام خداپسندانه شریک باشند.
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