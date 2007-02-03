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۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۳:۲۱

افزایش مراکز اجتماع درمان محور اعتیاد تا پایان سال جاری / 90 درصد معتادان دارای یک نوع اختلال روانپزشکی هستند

افزایش مراکز اجتماع درمان محور اعتیاد تا پایان سال جاری / 90 درصد معتادان دارای یک نوع اختلال روانپزشکی هستند

مدیر کل بهزیستی استان تهران گفت: با توجه به اینکه روش اجرایی طرح اجتماع درمان محور اعتیاد در ترک معتادان بسیار موثر است به همین دلیل تا پایان سال جاری تعداد مراکز اجتماع درمان محور اعتیاد شهری و روستایی افزایش پیدا خواهد کرد .

محمد نفریه در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص بررسی میزان موفقیت طرح درمان اجتماع محور اعتیاد افزود: دراین طرح دارو نقشی در ترک اعتیاد معتادان ندارد و به این افراد مهارتهای زندگی ، بازتوانی و توانبخشی ، یادگیری امور اجتماعی آموزش داده می شود و همچنین فرد معتاد تحت مشاوره های مختلف قرار می گیرد تا فرد بتواند با کارکردی مفید به جامعه بازگردد.

وی خاطر نشان کرد :  این طرح کاملا علمی است و تا کنون در ترک اعتیاد بسیار موثر بوده است و نظارت قوی بر روی مراکز اجتماع محور از سوی کارشناسان سازمان بهزیستی صورت می گیرد .

مدیر کل بهزیستی استان تهران تاکید کرد : براساس آمارهای موجود تا کنون بیش از یک میلیون و 200 هزار نفر در مراکز روستایی و شهری از آموزشهای لازم درزمینه پیشگری از اعتیاد بهره مند شده اند و تا پایان سال نیز تعداد این مراکز افزایش پیدا خواهد کرد . 

نفریه با اشاره به اینکه بیش از 90 درصد معتادان دارای یکی از اختلالات روانپزشکی هستند و گفت: رفتارهای ضد اجتماعی ، عزت نفس ضعیف ، اضطراب ، خشم ، عصبانیت ، احساس گناه و ... از جمله رفتارهایی است که در فرد معتاد ایجاد می شود به همین دلیل آموزشها و درمانهای روانشناختی می تواند در از بین بردن این رفتارها تاثیر بسزایی داشته باشند .

 

کد مطلب 442728

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