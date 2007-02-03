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۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۲:۲۵

ایندیپندنت خبر داد؛

احتمال درخواست نمایندگان حزب کارگر برای استعفای بلر

به نوشته یک روزنامه انگلیسی، گروهی از نمایندگان حزب کارگر ممکن است درخواست استعفای هر چه سریعتر نخست وزیر را مطرح کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ایندیپندنت، این درخواست در صورتی مطرح می شود که دولت انگلیس همچنان از  رسوایی " دادن پول در برابر دریافت القاب تشریفاتی " آسیب ببیند.

پلیس انگلیس درحال تحقیق درباره این مسئله است که گفته می شود افتخاراتی ازجمله ورود به مجلس اعیان و مقامات عالی به افرادی داده شده که به حزب کارگر و یا حزب مخالف محافظه کارپول داده اند.

پلیس انگلیس اخیرا و برای دومین بار از بلر درباره پرونده "پول در برابررسیدن به القاب تشریفاتی" سوالاتی را پرسید.

برپایه این گزارش، برخی وزرای ارشد انگلیس ازگروهی ازنمایندگان پارلمان این کشور می خواهند تا از " تونی بلر" مسئله استعفای وی را درخواست کنند.

به نوشته این روزنامه، هیچ طرحی برای نوشتن نامه و درخواست از بلر ، که پیش از این چنین تلاشی در ماه سپتامبر انجام شده و با شکست مواجه شد، وجود ندارد، اما ایده درخواست این گروه در اواخر هفته جاری از سوی نمایندگان حزب کارگر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

نخست وزیر انگلیس روز گذشته درگفتگو با رادیو بی بی سی ضمن رد مسئله استعفای خود از مردم انگلیس خواست تا وی را کمی بیشتر تحمل کنند.اما برخی نمایندگان حزب کارگر به شدت از اظهارات بلر انتقاد کردند.

 

کد مطلب 442732

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