با مسئولان برگزاری جایزه کتاب سال مرافعه ای ندارم / از حقوق مالکیت معنوی خود دفاع می کنم

این نویسنده به خبرنگار مهر گفت : من بنا به دلایلی که روز گذشته به افکار عمومی اعلام کرده ام نمی خواهم کتابم در داوری های کتاب سال حضور داشته باشد و این که من به عنوان نویسنده اثر چنین حقی را دارم یا خیر باید حقوقدانان اعلام کنند .

وی افزود : مشکل من در اینجا در مورد مالکیت مادی نیست که از مسئولین این جایزه به دادگاه شکایت ببرم بلکه مسئله اینجا رعایت حقوق معنوی من است و من اعلام کرده ام نمی خواهم کتابم در این رقابت شرکت داده شود و افکار عمومی هم در مورد این مسئله داوری خواهد کرد .

امیرحسن چهلتن یادآور شد : حق معنوی شامل حقوق من در مورد یک اثر تالیفی است که اعم از به رسمیت شناختن من به عنوان نویسنده اثر است و من چون دیدم که هم اکنون کتاب هایم در آنجا معطل دریافت مجوز مانده است صلاح نیست که در این جایزه حضور داشته باشم .

وی خاطرنشان کرد : این یک مسئله متناقض است که از طرفی کتاب های یک نویسنده اجازه چاپ نداشته باشد و از طرفی هم از او به عنوان یک نویسنده خوب تعریف کنند .

به گزارش مهر در همین رابطه دکتر محمدرضا بنی صدر - حقوقدان - به خبرنگار مهر گفت : بر اساس قاعده فقهی" الناس مسلطون علی اموالهم" در اینجا نویسنده حق دارد که کتابش را از یک رقابت ادبی خارج کند و کسی هم نمی تواند این حق نویسنده را نادیده بگیرد .

وی افزود : این گفته که " نویسنده نمی تواند کتابش را از رقابت خارج کند " اشتباه است . نمی توان یک نویسنده را به ضرورت و اجباروارد رقابت کرد و به او جایزه داد .

این حقوقدان خاطرنشان کرد : نویسنده می تواند با استناد به این موضوع که حضور در این رقابت به حیثیت ادبی اش لطمه وارد می کند از شرکت در آن انصراف بدهد و بر اساس قاعده حقوقی " تسلیط " نمی توان کسی را مجبور به حضور در رقابت و مسابقه ای کرد . البته در مواردی که زیان بزرگی به جامعه وارد شود دولت می تواند وارد عمل شود و کالا و مال یک فرد را از تسلط او خارج کند.