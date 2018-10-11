وجود۱۴۱ هزارانشعاب آب درسنندج/ظرفیت منابع آب۷۵ میلیون مترمکعب است

محمدحسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، تعداد انشعابات آب در شهرهای استان کردستان تا پایان شش ماهه نخست سال جاری را ۳۵۷ هزار و ۷۰ فقره عنوان کرد و اظهارداشت: از این تعداد سنندج با ۱۴۱ هزار و ۱۴۷ فقره حائز بیشترین تعداد انشعابات است.

وی در ادامه سخنان خود افزود: شهرستان سقز با ۴۸ هزار و ۸۹۹ فقره و شهرستان مریوان نیز با ۳۸ هزار و ۵۷۶ فقره انشعاب در رتبه های بعدی قرار دارند.

مدیرعامل آبفا استان کردستان همچنین تعداد انشعابات فاضلاب تا پایان شهریور ماه را ۳۴۱ هزار و ۱۶۴ فقره عنوان کرد و ادامه داد: در این حوزه نیز شهر سنندج با ۱۳۹ هزار و ۴۲۳ فقره حائز بیشترین تعداد انشعابات است و شهرستان سقز با ۴۸ هزار و ۷۱۸ فقره و شهرستان مریوان با ۳۶ هزار و ۶۵۰ فقره انشعاب در رتبه های بعدی قرار دارند.

محمدی یادآور شد: پس از این سه شهر بیشترین تعداد انشعابات در بانه با ۲۷ هزار و ۹۹۱ فقره در بخش آب و ۲۷ هزار و ۹۳۸ فقره در بخش فاضلاب است.

وی بیان کرد: پنجمین شهر دارای بیشترین انشعابات در نیمه اول امسال نیز مربوط به شهر قروه با ۲۶ هزار و ۱۰۰ فقره انشعاب در بخش آب و ۲۴ هزار و ۱۷ فقره انشعاب در بخش فاضلاب است.

مدیرعامل آبفا استان کردستان در ادامه گفت: حداکثر ظرفیت منابع تأمین آب در شهرهای استان ۷۴.۹۸ میلیون مترمکعب در سال است و طول کل شبکه توزیع و انشعابات آب بیش از چهار هزار و ۷۰۰ کیلومتر، طول شبکه اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب بیش از هفت کیلومتر و طول خطوط انتقال آب بیش از ۳۸۳ کیلومتر است.

محمدی در ادامه اظهارداشت: یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر جمعیت شهرنشین این استان در حال حاضر از خدمات شرکت در حوزه تأمین آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند هستند.

وی افزود: تعداد کل مشترکین آب این شرکت نیز بیش از ۳۵۷ هزار فقره است که بیش از ۳۲۶ هزار فقره آن مربوط به مشترکان خانگی است.

مدیرعامل آبفا استان کردستان ادامه داد: همچنین بیش از یک میلیون و ۱۴۰ هزار نفر از خدمات شرکت آبفا کردستان در حوزه فاضلاب بهره مند هستند و تعداد کل مشترکین فاضلاب این شرکت نیز بیش از ۳۳۸ هزار فقره است که بیش از ۳۰۹ هزار فقره آن مربوط به مشترکان خانگی است.

محمدی یادآور شد: طول کل شبکه جمع آوری فاضلاب بیش از هزار و ۷۰۰ کیلومتر و طول شبکه اصلاح و بازسازی شبکه جمع آوری فاضلاب بیش از ۱۱ کیلومتر و طول خطوط انتقال فاضلاب ۱۵۰ کیلومتر است.