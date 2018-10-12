تکریم و احترام ارباب رجوع یک ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر، کوهسار دادور در جلسه شورای اداری شهرستان سروآباد اظهارداشت: مسئولان و مدیران شهرستان باید در قبال مردم منطقه مسئولیت پذیر بوده و در کارها و امورات از خرد جمعی و مشاوره استفاده کنند.

وی افزود: مدیران و مسئولان باید نوآوری و خلاقیت در کارها داشته باشند و از فرصت ها و پتانسیل ها استفاده کرده و از کارهایی که دیر به نتیجه می رسند، پرهیز کنند.

فرماندار سروآباد ادامه داد: در شهرستان سروآباد نیاز به اقتصاد مقاومتی است لذا مسئولان و مدیران شهرستانی باید بر پایه دانش بنیان در راستای اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی اقدام کنند.

دادور یادآور شد: مدیران و مسئولان شهرستانی باید تلاش کنند سرمایه گذاران بخش خصوصی را در شهرستان جذب کنند و زمینه اشتغال و درآمد پایدار را فراهم کنند.

گفتنی است در پایان این جلسه حکم انتصاب سرپرستان بخشداری مرکزی، شهرداری سروآباد، آبفای شهری و شرکت برق قرائت و حکم این مدیران به آنها ابلاغ و اعلام شد.