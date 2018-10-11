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۱۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۵۰

قائم مقام معاون امور مجلس رئیس جمهور مطرح کرد

لزوم تهیه پروتکل ملی به منظور توجه به اخلاق پژوهش

لزوم تهیه پروتکل ملی به منظور توجه به اخلاق پژوهش

کرمانشاه_قائم مقام معاون امور مجلس رئیس جمهور با تاکید بر لزوم توجه به اخلاق پژوهش و شرافت علمی گفت: در این راستا لازم است پروتکل ملی تهیه کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حسینی صدرآبادی امروز پنج شنبه در دومین همایش سراسری اخلاق در پژوهش که با شرکت اساتید برجسته کشوری در سالن اجتماعات دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی برگزار شد بر لزوم توجه به اخلاق پژوهشی و شرافت علمی تاکید کرد و اظهار داشت: در این راستا لازم است پروتکل ملی تهیه کنیم و در کنار کدهای ملی مجموعه قوانین و مقررات شرافت علمی، سلامت علمی و صحت علمی را داشته باشیم.

وی افزود:باید در ایجاد ساختار مناسب، کنترل و مراقبت از اخلاق پژوهش یک بازنگری داشته باشیم و در این راستا مجلس، وزارت علوم و وزارت بهداشت مسئولیت های مهمی را دارند.

قائم مقام معاون امور مجلس رئیس جمهور گفت: همچنین نهادهای پژوهشی و علمی به خصوص ناشرین، هیات تحریریه و انتشارات دانشگاهی در این زمینه می توانند نقش موثری ایفا کنند.

وی بیان کرد: باید تلاش کنیم که بداخلاقی در حوزه پژوهش صورت نگیرد و مجموعه ای سالم در دستگاه همراه با عزت و شرافت در حوزه علمی داشته باشیم.

حسینی صدرآبادی تصریح کرد: پیوند میان اخلاق و علم بسیار سنگین است و به سختی می توان آنرا اجرا کرد و برای ایجاد یک نظم در این زمینه قانون بسیار موثر است.

وی در پایان بیان کرد: در شرافت علمی نگاه اصلی به کیفی سازی پژوهش و ارتقاء و تعالی این حوزه است.

سیدمحمدباقر نجفی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه رازی کرمانشاه نیز در ادامه این همایش ابراز داشت: این همایش امروز در چهار بخش برنامه‌ریزی شده است و از محضر اساتید برجسته کشور استفاده می کنیم.

وی هدف از این همایش یکروزه را آموزش و ترویج اخلاق پژوهش عنوان کرد و افزود: اخلاق در پژوهش در شناسایی حقایق عالم هستی، تنزیه فعالیت های پژوهشی از رفتارهای فرصت طلبانه و تنظیم مقررات رسمی و غیر رسمی برای تامین حقوق پدید آورندگات و نظریه پردازان ایده های علمی، هنری و فناوران است.

نجفی با بیان اینکه با توجه به رشدعلمی نیاز جامعه به اخلاق در پژوهش بیشتر شده، گفت: امیدواریم این همایش سرآغاز نشست‌ها و کارگاه‌های علمی دیگری باشد که در طول سال به تفصیل ارائه خواهد شد تا از دستاوردهای علمی اساتید بهره‌مند شویم.

کد مطلب 4427396

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