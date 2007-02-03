مجتمع چند منظوره کوهسار سال آینده احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر همایون امیر شرفی با بیان این مطلب گفت : مجتمع چند منظوره کوهسار در زمینی به مساحت 224 هکتار احداث خواهد شد و شامل 8 حوزه اصلی است.

وی افزود: مجتمع کوهسار مجتمعی اقامتی، تفریحی، ورزشی، گردشگری است و باغ این مجتمع برای پذیرایی ازمیهمانان و بازدیدکنندگان در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: این مجتمع در شمال غرب تهران و حاشیه جاده سولقان احداث می شود.

مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران اظهار کرد: مجتمع چند منظوره کوهسار با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی ساخته می شود و با توجه به وسعت و کاربری های مختلف و متنوع می توان آن را یکی از اصلی ترین ومهمترین پروژه هایی دانست که در سال 86 با مشارکت بخش خصوصی در شهر تهران احداث خواهد شد.

امیر شرفی تاکید کرد: احداث مجتمعی چند منظوره ضمن رفع نیازهای منطقه ای و فرا منطقه شهروندان باعث افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در مناطق 22 گانه شهر تهران می شود.



