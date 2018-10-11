بازدید سرلشکر باقری از نمایشگاه دستاوردها و کشفیات ناجای کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمد باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح در دومین روز سفر خود به استان کرمانشاه امروز پنجشنبه از نمایشگاه دستاوردها و کشفیات نیروی انتظامی استان کرمانشاه بازدید کرد.

در این بازدید که سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی نیز سرلشکر باقری را همراهی می‌کرد، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان ناجای کرمانشاه فعالیت‌ها و دستاوردهای ناجا برای رییس ستاد کل نیروهای مسلح تشریح شد.

اجرای حرکات رزمی و قدرتنمایی تکاوران نیروی انتظامی از دیگر برنامه‌های تدارک دیده شده در حاشیه برگزاری این نمایشگاه بود که مورد بازدید سرلشکر باقری قرار گرفت.