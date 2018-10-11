دیدار کارکنان فرماندهی انتظامی سلسله با فرماندار این شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه به مناسبت هفته نیروری انتظامی فرماندهی انتظامی سلسله و پرسنل این نهاد با فرماندار سلسله دیدار کردند.

وضعیت دوربین های مدار بسته سلسله بهبود یابد

سرهنگ فضل الله منصوری فرمانده انتظامی سلسله در این دیدار گفت: امنیت یک مقوله اجتماعی است و مردم تولید کننده امنیت و نیروی انتظامی محافظ این امنیت هستند.

وی تصریح کرد: از همه دست اندر کاران انتظار داریم که همراهی با نیروی انتظامی در راستای پیشبرد اهداف و برقراری امنیت در اجتماع داشته باشند.

امنیت کامل در شهرستان برقرار است و این با تلاش همگان بوده است

فرمانده انتظامی سلسله با اشاره به اینکه برای نظم بخشی و پیشگیری از جرایم باید دستگاه های متولی آموزش لازم را ببینند، اظهار داشت: با همکاری و همراهی فرماندار و شورای تامین امنیت کامل در شهرستان برقرار است و این با تلاش همگان بوده است.

سرهنگ منصوری خاطرنشان کرد: از فرماندار سلسله انتظار می رود بحث دوربین های مدار بسته را در سطح شهرستان بهبود ببخشند.

توسعه اقتصادی در بستر امنیت اتفاق می افتد

فرماندار سلسله نیز در این دیدار با اشاره به اینکه امنیت امروز خود را مدیون زحمات و مدیریت کارکنان نیروی انتظامی هستیم، اظهار داشت: پایه هر کاری امنیت است و توسعه اقتصادی در بستر امنیت اتفاق می افتد.

شریف خسروی بر ضرورت به کار گیری همیاران پلیس و ارائه آموزش های لازم به دانش آموزان در این زمینه تاکید کرد و ادامه داد: آموزش های ترافیکی و رانندگی باید از پایه شروع شود زیرا این آموزش ها در ناخودآگاه کودکان باقی می ماند.

وی با بیان اینکه باید پیرامون آسیب های فضای مجازی نیز آموزش لازم به اقشار جامعه داده شود، تصریح کرد: تورمی که الان وجود دارد ناشی از جو روانی است که از فضای مجازی شروع شد؛ این جو روانی را افراد نا آگاه از سر هیجان ایجاد می کنند.