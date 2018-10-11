فوتبال پایه محلات پشتوانه بزرگی برای تیم شهرداری همدان است

سعید پناه آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فوتبال پایه محلات اظهار داشت: امسال در فوتبال پایه محلات بیش از ۱۵۰۰ فوتبالیست استان با یکدیگر در حال رقابت هستند و در سنین مختلف زیر ۱۲ سال، زیر ۱۵ سال و زیر ۱۸ در چندین گروه مختلف با یکدیگر بازی می‌کنند تا درنهایت چکیده فوتبال پایه محلات به عنوان آینده‌سازان این شهر انتخاب شوند.

وی افزود: فوتبال پایه محلات باید در تیم‌های پایه شهرداری همدان سهمیه داشته باشند تا با تشکیل تیم زیر ۲۳ سال و شرکت در مسابقات و حمایت تیم منتخب توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان تیم‌های پایه محلات پشتوانه تیم بزرگسالان شهرداری همدان باشند.

رئیس کمیته فوتبال محلات همدان بابیان اینکه باید تعدادی از سهمیه‌های زیر ۲۳ سال تیم فوتبال شهرداری همدان از پایه‌های محلات باشند، گفت: باید منتخب رده‌های پایه محلات در رده نوجوانان و جوانان نیز با حمایت عباس صوفی شهردار و رئیس هیئت فوتبال استان همدان در مسابقات باشگاهی استانی شرکت کنند.

پناه آبادی خاطرنشان کرد: با به وجود آمدن همچنین شرایطی قطعاً نور امیدی در دل بازیکنان پایه محلات شکل خواهد گرفت و انگیزه این بازیکنان چندین برابر خواهد شد.

وی بابیان اینکه فوتبال پایه محلات آینده فوتبال همدان را خواهد ساخت، بیان کرد: بازیکنانی در فوتبال پایه محلات بازی می‌کنند که واقعاً سرشار از استعداد هستند شاید طرز تفکر از گذشته این بوده چون تیم‌های فوتبال استان نظیر پاس و شهرداری بازیکن بومی کمی دارند پس همدان فوتبالیست بومی ندارد اما این موضوع کاملاً اشتباه است.

رئیس کمیته فوتبال محلات همدان عنوان کرد: وقتی ما فوتبال پایه محلات را شروع کردیم و با این استقبال گسترده از تک‌تک محلات همدان مواجه شدیم واقعاً به این نتیجه رسیدیم که در تمام کوچه پس‌کوچه‌های شهرمان استعدادهای ناب فوتبالی داریم که نیاز به توجه و پرورش دارند.