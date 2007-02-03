به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسب گرامیداشت ایام مبارک دهه فجر پروژه های ذیل در وزارت مسکن و شهرسازی افتتاح بهره برداری و کلنگ زنی می گردد:

* افتتاح - بهره برداری - تحویل موقت

1- افتتاح 8 پروژه بیمارستانی و درمانی شامل :

- بیمارستان 96 تختی شبستر در استان آذربایجان شرقی

- بیمارستان آموزشی زنجان

- بیمارستان 64 تختی بیجار در استان کردستان

- بیمارستان 50 تختی درگز در استان خراسان رضوی

- بیمارستان 32 تختی رامشیر و بیمارستان 32 تختی لالی در استان خوزستان

- بیمارستان 96 تختی گیلانغرب در استان کرمانشاه

- دانشکده علوم پزشکی سنندج

2- تحویل موقت 7 پروژه بیمارستانی :

- بیمارستان 64 تختی گرمی در استان اردبیل

- توانبخشی تبریز

- بیمارستان 96 تختی جغتای ، 96 تختی کاشمر و بیمارستان 50 تختی سرخس در استان خراسان رضوی

- بیمارستان خاش در استان سیستان و بلوچستان

- بیمارستان اسد آباد همدان

3- بهره برداری از 108 پروژه اداری ، فرهنگی و هنری ، بهداشتی و حمایتی خدماتی شهری ( شامل مجتمع حمایتی ، مهد کودک ، کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان - کتابخانه مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست ، ساختمان اداری ، ورزشگاه و آمفی تئاتر ) در استانهای :

کرمان ( بم ) ، گیلان ، مازندران ، سمنان ، مرکزی ، یزد ، همدان ، گلستان ، کرمانشاه ، تهران ، بوشهر ، اردبیل ، آذربایجان غربی ، قزوین ، زنجان ، اصفهان و شهرهای جدید پولادشهر ، بیمارستان ، گلبهار ، پردیس ، اندیشه ، مجلسی ، هشتگرد

4- افتتاح 2 ورزشگاه در استانهای لرستان و آذربایجان شرقی شامل :

ورزشگاه 10000 نفره بناب و ورزشگاه 2500 نفره بروجرد

5- واگذاری 1502 واحد خانه استیجاری و طرح غدیر در استانهای :

تهران ، خراسان رضوی ، زنجان ، فارس ، کرمانشاه ، لرستان ، مازندران ، هرمزگان ، یزد

6- واگذاری 1665 واحد خانه مشارکتی در استانهای :

تهران ، خراسان رضوی ، خوزستان ، سیستان و بلوچستان ، مرکزی ، هرمزگان ، یزد

7- افتتاح 954 واحد مسکونی در شهرهای جدید هشتگرد و پولادشهر

8- افتتاح 24 واحد تجاری در شهر جدید هشتگرد

9-افتتاح 8 باب مدرسه در شهرهای جدید پردیس ، پولادشهر ، بهارستان ، اندیشه

10- افتتاح 1 باب مسجد در شهر جدید بهارستان

* کلنگ زنی

1- 5594 واحد مسکونی اجاره ی در استانهای قزوین، خوزستان ، کرمانشاه ، کردستان َ، اصفهان ، کهگیویه و بویر احمد

2- آماده سازی 247 هکتار زمین در استانهای زنجان ، هرمزگان ، خراسان جنوبی ، خراسان رضوی

3- 18 واحد خانه سازمانی در استان همدان

4- ترمینال فرودگاه همدان

5- 2205 واحد مشارکتی در استان های فارس و آذربایجان غربی ، خراسان جنوبی ، خراسان رضوی

6- 2 باب مسجد در استان خراسان رضوی

7- 2500 واحد مسکونی طرح غدیر در استان فارس

8- 3 پروژه فرهنگی - فنی و حرفه ای در استان کرمانشاه

9- 470 واحد استیجاری در استان کهگیلویه و بویر احمد

10- بیمارستان آموزشی 160 تختخوابی خوی ، آذربایجان غربی

11- بیمارستان مرند - آذربایجان شرقی

12- بیمارستان 160 تخت خوابی دامغان و بیمارستان 220 تخت خوابی سمنان .