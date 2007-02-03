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۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۳:۵۳

لیست پروژه‌های قابل افتتاح ، بهره برداری و کلنگ زنی وزارت مسکن

وزارت مسکن و شهرسازی لیست پروژه‌های قابل افتتاح ، بهره برداری و کلنگ زنی این وزارتخانه به مناسبت گرامیداشت ایام مبارک دهه فجر را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسب گرامیداشت ایام مبارک دهه فجر پروژه های ذیل در وزارت مسکن و شهرسازی افتتاح بهره برداری و کلنگ زنی می گردد:

* افتتاح - بهره برداری - تحویل موقت
1- افتتاح 8 پروژه بیمارستانی و درمانی شامل :
- بیمارستان 96 تختی شبستر در استان آذربایجان شرقی
- بیمارستان آموزشی زنجان
- بیمارستان 64 تختی بیجار در استان کردستان
- بیمارستان 50 تختی درگز در استان خراسان رضوی
- بیمارستان 32 تختی رامشیر و بیمارستان 32 تختی لالی در استان خوزستان
- بیمارستان 96 تختی گیلانغرب  در استان کرمانشاه
- دانشکده علوم پزشکی سنندج

2- تحویل موقت 7 پروژه بیمارستانی :
- بیمارستان 64 تختی گرمی در استان اردبیل
- توانبخشی تبریز
- بیمارستان 96 تختی جغتای ، 96 تختی کاشمر و بیمارستان 50 تختی سرخس در استان خراسان رضوی
- بیمارستان خاش در استان سیستان و بلوچستان
- بیمارستان اسد آباد همدان

3- بهره برداری از 108  پروژه اداری ، فرهنگی و هنری ، بهداشتی و حمایتی خدماتی شهری ( شامل مجتمع حمایتی ، مهد کودک ، کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان - کتابخانه مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست ، ساختمان اداری ، ورزشگاه و آمفی تئاتر ) در استانهای :

کرمان ( بم ) ، گیلان ، مازندران ، سمنان ، مرکزی ، یزد ، همدان ، گلستان ، کرمانشاه ، تهران ، بوشهر ، اردبیل ، آذربایجان غربی ، قزوین ، زنجان ، اصفهان و شهرهای جدید پولادشهر ، بیمارستان ، گلبهار ، پردیس  ، اندیشه ، مجلسی ، هشتگرد

4- افتتاح 2 ورزشگاه در استانهای لرستان و آذربایجان شرقی شامل :
ورزشگاه 10000 نفره بناب و ورزشگاه 2500 نفره بروجرد

5- واگذاری 1502 واحد خانه استیجاری و طرح غدیر در استانهای :
تهران ، خراسان رضوی ، زنجان ، فارس ، کرمانشاه ، لرستان ، مازندران ، هرمزگان ، یزد

6- واگذاری 1665 واحد خانه مشارکتی در استانهای :
تهران ، خراسان رضوی ، خوزستان ، سیستان و بلوچستان ، مرکزی ، هرمزگان ، یزد

7- افتتاح 954 واحد مسکونی در شهرهای جدید هشتگرد و پولادشهر

8- افتتاح 24 واحد تجاری در شهر جدید هشتگرد

9-افتتاح 8 باب مدرسه در شهرهای جدید پردیس ، پولادشهر ، بهارستان ، اندیشه

10- افتتاح 1 باب مسجد  در شهر جدید بهارستان

* کلنگ زنی
1- 5594 واحد مسکونی اجاره ی در استانهای قزوین، خوزستان ، کرمانشاه ، کردستان َ، اصفهان ، کهگیویه و بویر احمد
2- آماده سازی 247 هکتار زمین در استانهای زنجان ، هرمزگان ، خراسان جنوبی ، خراسان رضوی
3- 18 واحد خانه سازمانی در استان همدان
4- ترمینال فرودگاه همدان
5- 2205 واحد مشارکتی در استان های فارس و آذربایجان غربی ، خراسان جنوبی ، خراسان رضوی
6- 2 باب مسجد در استان خراسان رضوی
7- 2500 واحد مسکونی طرح غدیر در استان فارس
8- 3 پروژه فرهنگی - فنی و حرفه ای در استان کرمانشاه
9- 470 واحد استیجاری در استان کهگیلویه و بویر احمد
10- بیمارستان آموزشی 160 تختخوابی  خوی ، آذربایجان غربی
11- بیمارستان مرند - آذربایجان شرقی
12- بیمارستان 160 تخت خوابی دامغان و بیمارستان 220 تخت خوابی سمنان .

کد مطلب 442747

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