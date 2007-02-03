آنجلا مرکل امروز وارد مصر می شود

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازروزنامه الوطن عربستان، "آنجلا مرکل" این سفر دوره ای را به خاورمیانه با هدف کسب حمایت (کشورهای منطقه) درقبال تلاش کمیته چهارجانبه برای برقراری صلح دراین منطقه انجام می دهد.

به گفته منابع دولتی آلمان، "مرکل" در نظر دارد از فرصت های جدید صلح که درپایان سال 2006 فراهم شد، استفاده کند.

درپایان سال 2006 بیشتر کشورهای خاورمیانه و حاشیه خلیج فارس درمورد تحلیل اوضاع این منطقه و تعیین اهداف مشخصی که باید محقق شود، به توافق دست یافتند.

این سفر دوره ای صدراعظم آلمان به خاورمیانه، از زمان تصدی این مسئولیت، طولانی ترین سفر دوره ای وی به شمار می رود.

"مرکل" درنوامبر سال 2005 صدراعظم آلمان شد.

این گزارش می افزاید: درجریان این سفر"مرکل" امروز با "حسنی مبارک" رئیس جمهوری مصر و فردا در ریاض با "ملک عبدالله بن عبدالعزیز" شاه عربستان دیدارمی کند.

دوشنبه و سه شنبه آتی نیز صدراعظم آلمان به ترتیب از ابوظبی، دبی و کویت دیدن می کند.