کسب افتخار دانشمندان کشور را کوچک نشماریم / تمامی بیماران مصرف کننده داروی جدید ایدز در قید حیات هستند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی امروز در حاشیه مراسم معرفی داروی IMOD به عنوان داروی کنترل بیماری ایدز و تقویت کننده سیستم ایمنی بدن، در جمع خبرنگاران در تالار امام بیمارستان امام خمینی (ره) با بیان این مطلب و رد مرگ و میر تعدادی از بیماران در اثر مصرف این دارو افزود: مطالعات مختلف سم شناسی بر روی این دارو انجام گرفته است و وزارت بهداشت موضوع مرگ و میر در اثر مصرف این دارو را نمی پذیرد و مستندات علمی ما نشان می دهد این مسئله صحت ندارد.

وی یاد آور شد: کسانی این دارو را مصرف کردند و آن را ادامه داده اند هیچ عارضه ای نداشته اند. البته به هر حال برخی ممکن است دارو را گرفته باشند و درمان را ادامه نداده باشند که در گروه مطالعه ما قرار نداشته اند اما در میان گروهی که دارو را گرفته اند، درمان را ادامه داده اند و مراقبت های خود را پیگیری کرده اند مرگ و میر وجود نداشته است.

لنکرانی در پاسخ به خبرنگاری که از پول دادن به برخی بیماران برای اجازه درمان با این دارو سخن می گفت، تأکید کرد: یکی از شروطی که بیماران تحت نظر وزارت بهداشت وارد مطالعه می شوند این است که بدون اجبار و اکراه وارد این مطالعه شوند و در مورد 200 نفری که در طی 6 سال گذشته در این تحقیق حضور داشتند هیچ موردی از این مسائل نبوده و تحقیقات کاملاً تحت نظارت وزارت بهداشت بوده است.

وی افزود: مطالعات بر روی بیمارانی در خارج از کشور نیز انجام شده و تاکنون گزارشی از مشکلات احتمالی آنها اعلام نشده است.

وزیر بهداشت در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه وزارت بهداشت در شهریورماه گذشته صحبت های ضد و نقیضی در خصوص این دارو اعلام کرده است، گفت: افتخاری که دانشمندان کشورمان بدست می آورند را کوچک نشماریم. این افتخار مربوط به بنده نیست، من این کار را انجام نداده ام زیرا رشته تخصصی من نیست و در این مطالعه هم نقشی نداشتم اما به عنوان وزیر بهداشت در طول 17 ماه مسئولیت وظیفه داشته ام که مانند دیگر تحقیقات از این تحقیق نیز حمایت کنم و هم اکنون نیز به این مرحله رسیده ایم که این دارو را در کشور ثبت کنیم.

وی اضافه کرد: در شهریورماه بحث این بود که این موضوع را نباید سیاسی کنیم بلکه بحث علمی باشد. در آن زمان متاسفانه به دلیل اینکه برخی همکاران در رسانه ها نگذاشتند موضوع در یک فضای علمی منطقی مطرح شود بیشتر با حاشیه همراه شد. از همین رو من ترجیح دادم که هیچ اظهار نظری در مورد اصل دارو نکنم.

لنکرانی یاد آور شد: گونه هایی گیاهی مورد استفاده در ترکیبات دارویی این دارو به طور کامل گونه های بومی کشور ایران هستند.

وی همچنین خواستار نگاه علمی به این دارو و صحبت های بر اساس مستندات و دوری از شایعات شد.

لنکرانی میزان افراد آلوده به ویروس HIV را به طور واقعی در کشور حدود 40 تا 70 هزار نفر برآورد کرد و گفت: عمده افراد آلوده تا سال 74 کسانی بودند که به علت فاکتورهای وارداتی خون به این بیماری مبتلا شده بودند و این مسئله در تحقیقات بعدی از نظر ویروس شناسی نیز ثابت شد. آمار افرادی که مرگ آنها در اثر HIV ثبت شده است نیز حدود 709 نفر بوده است.

وزیر بهداشت اضافه کرد: از سال 74 به بعد نوع انتقال، اعتیاد تزریقی بود و نوع ژنتیک این ویروس نیز از نوع ژنتیک ویروس اروپا به نوع ژنتیک ویروس جنوب شرقی آسیا تغییر یافت.

وی یاد آور شد: پس از این سال ها نیز عمده تلاش وزارت بهداشت بر موضوعاتی مانند کاهش آسیب در معتادان تزریقی، بحث کلینیک های مشاوره و کلینیک های مشاوره رفتاری و کارهای خوبی در زندان ها با همکاری قوه قضائیه ، سازمان زندان ها و نیروی انتظامی و گسترش مراکز متادون درمانی استوار شد که اثر این برنامه ها را در سال گذشته شاهد بودیم.

لنکرانی خاطرنشان کرد: نگرانی فعلی ما روش های دیگر انتقال بیماری HIV است و عمدتاً نگران روش رفتارهای ناهنجار جنسی هستیم. به همین خاطر بحث آموزش در این زمینه و تأکید بر آموزه های دینی، جزء برنامه هایی است که در بخش دوم برنامه های استراتژیک وزارت بهداشت از سال 86 آغاز می شود.

وی از راه اندازی یکصد مرکز درمان گذری اعتیاد در چند روز آینده خبر داد و گفت: با راه اندازی این مراکز شاهد تحول گسترده ای در کاهش آسیب HIV خواهیم بود.

وزیر بهداشت گفت: زمانی که در مورد استانداردهای درمان صحبت می شود به این مفهوم است که بهترین روش های درمانی حفظ می شود و داروی جدید به آن اضافه خواهد شد. این مسئله که داروی ایدز ایرانی به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد در حال تحقیق است و برخی از همکاران اعتقاد دارند که این دارو را می توان به عنوان داروی تنها استفاده کرد که هنوز اطلاعات کافی در مورد آن وجود ندارد و باید پس از جمع آوری اطلاعات و آنالیز آن تصمیم گرفته شود.

وی تأکید کرد: آنچه به عنوان محصول ثبت شده از ایران مطرح شده، این است که این دارو تقویت کننده سیستم ایمنی بدن است و به عنوان داروی همراه در کنار داروهای ضد ویروسی قابل استفاده است.

لنکرانی با اشاره به تأثیر این دارو اظهار داشت: چند سالی است که در دنیا تحقیق می شود که چگونه می توان سیستم ایمنی بدن را در بیماری ایدز تقویت کرد و داروهای مختلفی در این زمینه کار شده که متاسفانه هیچ کدام موفقیت آمیز به معنی واقعی نبوده است و خوشبختانه دارویی که محققان کشورمان به آن دست یافته اند نشان داده که شمارش سلول های CD4 این بیماران را افزایش می دهد و جلوی عفونت ها را در این افراد می گیرد.

وی افزود: متاسفانه عوارض داروهای ضد ویروسی که داروهای شیمیایی بسیار پیچیده ای هستند در برخی بسیار کشنده هستند و به طور حتم باید با دقت و توجه و زیر نظر پزشک مصرف شود.

وزیر بهداشت در خصوص امکان صرفه جویی ارزی از تولید این دارو در کشور گفت: هزینه های وزارت بهداشت در تهیه داروهای ضد ویروسی مطابق برنامه قبلی خود ادامه خواهد داشت و تا زمانی که ایران بتواند اثبات کند که این داروها به تنهایی هم موثر است روند مصرف داروهای ضد ویروسی ادامه دارد. نکته مهم در تولید داروی کنترل کننده ایدز IMOD در کشور نه بحث صرفه جویی بلکه افزایش کیفیت زندگی و طول عمر این بیماران است . هر یک روز عمر با کیفیت یک فرد قابل مقایسه با هیچ رقمی در دنیا نیست.

وی در خصوص نحوه توزیع این دارو خاطرنشان کرد: توزیع آن بر عهده شرکت تولید کننده و با نظارت وزارت بهداشت خواهد بود و هم اکنون نیز این دارو مراحل آخر ثبت خود را در اروپا می گذارند.