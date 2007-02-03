به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر منطقی مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت: ایران خودرو با بهره گیری از توانایی مهندسان ایرانی موفق شد در یک برنامه‌ریزی ضربتی خطوط تولید این خودرو را نصب و راه اندازی کند.

وی ادامه داد: کارشناسان ایران خودرو تمامی استانداردهای شرکت رنو فرانسه را در ایجاد خط تولید این خودرو و فرآیند آن لحاظ کردند.

وی خاطرنششان کرد: کارشناسان ایران خودرو در این خطوط به گونه ای برنامه ریزی کرده اند که قادر است در هر ساعت 25 دستگاه تندر (ال -90) تولید کند.

منطقی اضافه کرد: ایران خودرو از سال آینده در چارچوب تعهدات خود به شرکت رنو پارس بیش از 75 هزار دستگاه خودروی تندر تولید خواهد کرد.

وی اظهار داشت: طراحی خطوط تولید این خودرو در شرکت ایران خودرو این امکان را می دهد که تیراژ و تنوع تولید خودروی مذکور را به هر میزانی که مورد

تقاضای بازار باشد، تنظیم کند.

مدیر عامل ایران خودرو تاکید کرد: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و نیز شرکت رنو پارس از روند فعالیت های ایران خودرو برای فراهم کردن زیر ساخت های لازم برای تولید تندر ابراز رضایت کرده اند.

ایران خودرو برنامه ای را برای تولید سه محصول جدید بر اساس محصول تندر در دست طراحی مشترک و یا تولید هم زمان با رنو دارد تا آنها را بازارهای داخلی و خارجی کند.