پیکر پرویز یاحقی تشییع می شود

رییس هیئت مدیره خانه موسیقی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : این مراسم از ساعت 9صبح فرداو با همکاری خانه موسیقی برگزار می شود.

محمد سریر در ادامه افزود: هنوز در باره جزییات این مراسم نمی توان صحبت کرد و ما در حال برنامه ریزی هستیم تا مرا سم تشییع در شان این هنرمند برجسته موسیقی ایرانی برگزار شود.

مهدی مسعود شاهی ،مدیر عامل بنیاد رودکی نیز ضمن ابراز تاسف از درگذشت این هنرمند در باره مراسم فردا گفت : به علت برنامه هایی که در تالار وحدت هست ، فردا درب حافظ برای تردد تشییع کنندگان باز خواهد شد و مشایعت کنندگان باید از این ورودی وارد محوطه تالار بشوند.

