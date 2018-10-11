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۱۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۹:۱۲

گزارش خبرنگار مهر از اندونزی؛

خالوندی: رکورد خودم در جهان را دو متر افزایش دادم 

خالوندی: رکورد خودم در جهان را دو متر افزایش دادم 

پرتابگر کرمانشاهی کشورمان پس از کسب مدال برنز گفت: دو متر رکورد جهان را جابجا کردم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، محمد خالوندی که در رشته پرتاب نیزه شرکت کرده بود و جایگاه سومی را به نام خود ثبت کرد، گفت: امروز توانستم بهترین رکوردهایم را بزنیم. امروز و در این رقابت ها، رکورد خودم در جهان را دو متر جابجا کردم ولی به طلا نرسیدم. امیدوارم این رکوردها انگیزه ای باشد برای بازی های بعدی تا بتوانم در پارالمپیک و مسابقات جهانی عملکرد بهتری داشته باشم.

او در پاسخ به این سوال که آیا می توانستی مدال خوشرنگ تری بگیری، این طور پاسخ داد: پیش بینی خود این بود که رکورد پایین تری را ثبت کنم و فکرش را نمی کردم پرتاب هایم تا این حد بتواند رکوردها را جابجا کند اما وقتی بازی ها استارت خورد، با انگیزه ای که گرفتم، ۴۸ متر پرتاب کردم و رکورد خودم در جهان را شکستم.

خالوندی در نهایت گفت: از کمیته ملی پارالمپیک و ریاست فدراسیون جانبازان و معلولین خواهش می کنم نگاه بهتر و حمایت های بیشتری به ماده ورزشی و کلاس های ما داشته باشد. سال بعد مسابقات جهانی را پیش رو داریم و می توانیم در همین کلاس قهرمان و نایب قهرمان شویم و باز هم مدال های اصلی را برای ایران به دست بیاوریم. امیدوارم این دوستان با حمایت های شان باز هم به ما انگیزه بدهند تا بتوانیم بهترین رکوردها را بزنیم و باز هم برای ایران افتخار و مدال کسب کنیم.

کد مطلب 4427627

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