تصمیم گیری در مورد حریم جدید ساخت و ساز در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهندس ابوالقاسم وحدتی اصل بااشاره به ساخت و ساز در ارتفاعات مختلف شهر تهران، از تصمیم گیری برای خط جدید ساخت و ساز و ارائه آن برای تصویب نهایی به شورای شهر خبر داد و گفت : یکی از حریم های ساخت و ساز در شمال شهر تهران خطی بود که در طرح جامع اول تهران تعریف و از سال 49 به اجرا گذاشته شده بود.

وی افزود: این طرح مربوط به محدوده 25 ساله شهر تهران بودکه در آن ارتفاع ساخت وساز متفاوت ،بعضی جاها تا 1700 متر وبعضی نقاط دیگر بالاتر و حدود دو هزار مترتعریف شده بود.

وحدتی در ادامه گفت: در این طرح بر اساس قوانین آن سال ها ، می توانستندحریم ساخت و ساز را طی سالیانی که درافق طرح در نظرگرفته شده بود،هر 5سال به مقداری اضافه و به محدوده 25 ساله برسانند.

وی در مورد حریم 1800 متر و ساخت و ساز در این خط اظهار کرد: در طرح تجدید نظر که برای طرح جامع تهران در سال 70 در نظر گرفته شد، خط 1800 متر را به عنوان خطی که بالاتر ازآن نباید ساخت و ساز شود در نظر گرفتند و قرار شد حریم قبلی که همان محدوده 25 ساله بود تخریب شود.

وحدتی در ادامه افزود: با این شرایط دو حریم برای تهران وجود داشت وبرخی افراد نیز که نیز که به این مسائل آشنا بودند ، نقاطی را که خط 1800 متر بالاتر از محدوده 25 ساله بود ، 1800 متر راملاک ساخت و ساز قرار می دادند و هر جا که محدوده 25 ساله بالاتر از خط 1800 متر بود محدوده 25 ساله را در نظر می گرفتند.

وی با اشاره به تصمیم گیری برای خط جدید ساخت و ساز در ارتفاعات تهران، در این مورد اظهار کرد :با توجه به اینکه هر نوع ساخت و ساز در هرکدام از این حریم ها مشکلاتی را داشت و در صورت انتقال این ساختمان ها به خارج از این خط ها نیز حتی با داشتن مجوز ، مشکلات برطرف نمی شد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری خط جدیدی را برای ساخت و ساز در ارتفاعات تعریف کرده که برای تصویب و تایید به شورای شهر ارائه شده است .

وحدتی جلوگیری از بیشتر شدن ساخت و ساز در ارتفاعات را هدف از تعریف این خط دانست وافزود: درمحدوده جدید که همه مسائل شهری ، زیست محیطی وغیره در نظر گرفته شده و ارتفاع ملاک نیست وسعی شده در آن هم منافع شهر رعایت شود و هم منافع مالکان ساختمان .

قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ادامه گفت: در این طرح همه ساخت و سازهایی که خارج از حریم تعریف شده قرار می گیرند و فاقد مجوز رسمی هستند تخریب خواهند شد.

وی با اشاره به تاکید شهردار تهران مبنی بر تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز به جای جریمه آنها اظهار کرد: درصورت ساخت و ساز غیر مجاز پرونده ساختمان به کمیسیون ماده صد شهرداری می رود و این کمیسیون در مدت کوتاهی و تا حد اکثر 12 روز پرونده را تعیین تکلیف و پاسخ نهایی را به منطقه ارسال می کند.



