سخن وغزلیات نغز حافظ به سلامت اجتماعی و معنوی بشرکمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف الله دژکام شامگاه پنجشنبه در جمع حافظ پژوهان و مهمانان بیست و دومین یادروز حافظ با بیان اینکه این مراسم قال روضه رضوان است، افزود: امیدواریم حلقه رندانه و مستانه شما همواره استوار و در دست هم در مسیر معرفت و زیبایی شناسی به انجام برسد.

امام جمعه شیراز در ادامه اشاره مختصری به نکته ای کرد و گفت: گاهی انسان فکر می کند که حافظ خیلی عظیم است و دنیایی را به خود مشعول کرده است و سخنش به زبان های مختلف ترجمه شده اما سوالی پیش می آید که حافظ برای انسان معاصر چه دارد آیا این شخصیت ارزشمند ادبی ایران برای انسان روزگار ما تحفه ای برای حل مشکلات امروزی دارد که به نتیجه بینجامد.

آیت الله دژکام با این حال عنوان کرد: در یک نگاه کوتاه و گذرا متوجه می شویم مسیری در سه و چهار قرن اخیر در دنیا پیموده شد که نتیجه آن فروکاستن انسان بود؛ این فروکاهش انسان با رنسانس آغاز شده است، اما بدین معنا نیست که پس از رنسانس کسانی که در تمدن رقیب ما می اندیشیدند و کار می کردند در نقطه آغاز مانده باشند.

وی اضافه کرد: از آن روزی که فیلسوفان انسان را در حد ماده فرض کردند تا امروز که اروپایی ها به دوباره شناسی ساحت انسان پرداختند راه طولانی پیموده شده و همه نتیجه فلسفی و جامعه شناختی این شد برای ساحت انسان علاوه بر سلامت انسان اجتماعی هم عنوان شد، بنابر این اندیشه، انسان سالم کسی است که سلامت معنوی داشته باشد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان فارس با بیان اینکه این نتیجه تلاش های تمدن رقیب است، تاکید کرد: اگر حافظ امروز در جامعه بشری بیشتر معرفی بشود سخن او و غزلیات نغزش به سلامت اجتماعی و معنوی بشر کمک می کند.

وی با این وجود تصریح کرد: در باب سلامت اجتماعی رسما تعریفی که شده که سلامت اجتماعی توانایی تعامل با انسان ها و محیط با هدف ایجاد رضایت بخش بین فردی است، لذا ما اگر با هم نتوانیم ارتباط داشته باشیم لنگیم.

امام جمعه شیراز عنوان کرد: سلامت بخشی غزل حافظ در سه بیت خلاصه می شود زیرا همه این دیوان نورانی پر از این مثال هاست، از این رو اگر دیده آلوده نکرده بودیم با هم انس می گرفتیم؛ در باب معنویت اگر از این مرحله بگذریم گاهی یک معنویت کاذب داریم.

آیت الله دژکام افزود: از خود انتقاد عیبی ندارد، زیرا حافظ این باب را باز کرده است که از خود انتقاد کنیم.