مخازن شکسته شده حمل مکانیزه زباله در حال جایگزینی است / صدمه زنندگان به مخازن مکانیزه دستگیر می شوند

مهندس مصطفی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، حسن این مخازن را قابلیت بازیافت آن ها دانست و گفت : این مخازن به راحتی بازیافت می شوند و در صورتیکه به اندازه وزن یک مخزن سالم مخزن شکسته داشته باشیم می توانیم یک مخزن سالم تحویل بگیریم.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران درعین حال قابلیت بازیافت این مخازن را دلیل دزدیده شدن و آسیب به آنها عنوان کرد و افزود: عده ای به دنبال استفاده از پلاستیک این مخازن به عنوان پلاستیک بازیافتی هستند که تعداد زیادی از این افراد بازداشت و به مراجع قضایی تحویل داده شده اند.

وی با اشاره به اینکه شرکت های داخلی در حال حاضر با استفاده از فن آوری های بهتر مخازن با کیفیت بهتری تولید می کنند تاکید کرد: مخازن خارجی آسیب جدی ندیده اند و با رایزنی های به عمل آمده با شرکت های تولید کننده داخلی مخازن موظف شده اند تا کیفیت مخازن را بالا ببرند.

سلیمی با تاکید بر اینکه انعطاف پذیری مخازن قبلی پایین بوده است تصریح کرد: با توجه به شرایط جوی که اختلاف دمای زیادی را باعث می شود مخازن جدید از انعطاف پذیری بیشتری برخوردارند.

وی با اعلام اینکه مخازن جدید آزمایش شده اند و کیفیت آنها تضمین شده است گفت : هزینه نگهداری این مخازن بسیار پایین است زیرا وزن پلاستیک مخزن به خودی خود 80 درصد هزینه های تعویض آن را جبران می کند.