پیروزی انقلاب اسلامی فرو ریختن اقتدار پوشالی دنیای غرب بود

آراض ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان عمر 28ساله نظام جمهوری اسلامی ایران را مایه خیر وبرکت برای ملت ایران و همه آزادیخواهان جهان عنوان و تاکید کرد: ملت های جهان آزادی و اقتدار امروزی خود در مقابل استکبار را مدیون مبازرات حضرت امام خمینی (ره) هستند

وی افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران درطی عمر خود همواره در روند حرکتی خود شاهد توطئه ها و کارشکنیهای دولت های غربی و بخصوص دولت آمریکا بوده ولی با همه محدودیتها و کارشکنیهایی که برعلیه نظام جمهوری اسلامی ایران گرفت این نظام با تکیه بر داشته های خود و اعتماد بر توانمندی وایستاد گی ملت قله های توسعه وپیشرفت را یکی پس از دیگری فتح کرد.

ضیایی در ادامه از افتتاح و بهره برداری از123 پروژه طی ایام دهه فجر امسال در سطح شهر ستان زنجان خبر داد و گفت: این تعداد پروژه با اعتباری معادل 432میلیارد ریال که 155میلیارد آن از اعتبارات بخش خصوصی و277میلیارد از اعتبارات بخش دولتی است، برای743نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.

وی برگزاری برنامه های ویژه دهه فجر امسال درسطح شهرستان زنجان رادر2بخش مراسمات وتبلیغات وبخش افتتاح پروژ ها عنوان کرد.