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۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۳:۴۷

مسابقه بین المللی تحقیقات اسلامی در تونس برگزار می شود

وزارت امور دینی تونس مسابقه بین المللی تحقیقات اسلامی را به منظور حمایت از پژوهشهای اسلامی و مسلمانان و تأکید بر گفتگوهای سازنده و آزاد اندیشی برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الدستور، وزارت امور دینی تونس اعلام کرد که مسابقه سالانه " تحقیقات دینی و اسلامی" را به منظور ارائه چهره اسلام و مسلمانان در جهان و دفاع و حمایت از آنها برگزار می کند.

این مسابقه سعی دارد تا بر اعتدال و همبستگی تأکید کرده و همه را به گفتگوهای سازنده و آزاد اندیشی و جلوگیری از تحجر فرا خواند.

جایزه این مسابقه در ماه رمضان سال آینده به برگزیدگان اعطاء می شود. هزینه جایزه برنده مسابقه بین المللی تحقیقات اسلامی را این کشور متقبل شده است تا به اشاعه اسلام، تبیین جایگاه این دین و ارائه راهکارهایی جهت شناخت چهره واقعی این دین کمک کرده باشد.

جایزه اصلی بین المللی تحقیقات اسلامی به بهترین تحقیقی که در زمینه ارائه چهره صحیح دین اسلام ارائه شود،  تعلق می گیرد.

کد مطلب 442775

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