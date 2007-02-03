میزبانی5 تورنمنت بین المللی به ایران واگذار شد/ فدراسیون جهانی از کلیه فعالیت های ایران حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کنفدراسیون آسیا روز گذشته درماکائو برگزارشد که در حاشیه آن بهرام افشارزاده رئیس فدراسیون وزنه برداری ایران با تاماش آیان رئیس فدراسیون جهانی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار مباحثی همچون برگزاری چند تورنمنت بین المللی، کلاسها آموزشی مربیگری، داوری مطرح شد.

طی این جلسه تاماش با برگزاری تورنمنت های بین المللی جام نامجو، جام سلماسی، رقابتهای جایزه بزرگ در دسته 105 و 105+ کیلوگرم، مسابقات جهانی کشورهای اسلامی ودانشجویان مسلمان جهان به میزبانی کشورمان موافقت کرد و اعلام کرد بزودی این 5 تورنمنت در تقویم بین المللی فدراسیون جهانی وزنه بردرای گنجانده می شود.

افشارزاده در این خصوص اظهار داشت: ملاقات ما با رئیس فدراسیون جهانی بسیار مثبت و مثمرثمر بود. طی این نشست طرفین در خصوص برنامه های آتی تقویم 2007 و 2008 فدراسیون جهانی، برنامه های فدراسیون کشورمان قول هرنوع همکاری و حمایت را اعلام داشتند. تاماش آیان نیز ابراز امیدواری کرد از هیچ تلاشی برای بازگشت مجدد وزنه برداران کشورمان به عرصه های جهانی و جایگاه قبلی دریغ نخواهد کرد.