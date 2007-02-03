به گزارش خبرنگار مهر، اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی مجموع دارایی‌های خارجی کشور در پایان مهرماه سال‌جاری را 518 هزار و 946 میلیارد ریال معادل بیش از 57.6 میلیارد دلار اعلام کرد. این رقم نسبت به اسفندماه سال گذشته 21.2 درصد رشد نشان می‌دهد.

در پایان مهرماه امسال بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به 127 هزار و 401 میلیارد ریال رسید که نسبت به یک سال قبل 0.1 درصد کاهش نشان می‌دهد. از رقم فوق، 104 هزار و 248 میلیارد ریال آن بدهی دولت و 23 هزار و 133.6 میلیارد ریال آن نیز بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی بوده است.

بدهی دولت به بانک مرکزی در مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 0.5 درصد افزایش یافته اما بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی 2.7 درصد کاهش یافته است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز با رشد 64.2 درصدی نسبت به شهریورماه سال 84 به 38.5 هزار میلیارد ریال رسیده است.

اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی همچنین اعلام کرد: بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در پایان مهرماه امسال با 1.6 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود 238 هزار و 247 میلیارد ریال رسید.