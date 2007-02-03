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۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۳:۳۵

/ بررسی سرانه درمان و بودجه بهداشت سال 86- 6 /

تکلیف پرداخت حقوق کارکنان قراردادی وزارت بهداشت در سال 86 مشخص نیست / عدم اصلاح تبصره پرداخت حقوق کارکنان ، وزارت بهداشت را دچار کسر بودجه می کند

تکلیف پرداخت حقوق کارکنان قراردادی وزارت بهداشت در سال 86 مشخص نیست / عدم اصلاح تبصره پرداخت حقوق کارکنان ، وزارت بهداشت را دچار کسر بودجه می کند

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: واگذاری پرداخت حقوق کارکنان وزارت بهداشت در سال 86 توسط وزارت اقتصاد می تواند کمک مفیدی برای این وازارتخانه باشد اما این تبصره فقط برای نیروهای رسمی و پیمانی اجرا می شود بنابراین هنوز اعتباری برای حقوق کارکنان قراردادی بهداشت و درمان در سال 86 در نظر گرفته نشده است.

دکتر حسین حسنی بافرانی در گفتگو با مهر افزود: با توجه به اینکه کلیات بودجه ای که دولت ارائه کرده انقباضی است اعتبارات بخش سلامت و بهداشت و درمان افزایشی نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه سرانه درمان نیز 4 هزار و 300 تومان برای سال 86 در نظر گرفته شده است، گفت : یکی از نکات برجسته در بودجه که کمک زیادی به بهداشت و درمان می کند این است که حقوق و مزایای پرسنل بهداشت و درمان بر عهده وزارت اقتصاد قرار داده شده است تا مشکل کمبود بودجه برای پرداخت حقوق پرسنل حل شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: واگذاری پرداخت حقوق پرسنل وزارت بهداشت و درمان توسط وزارت اقتصاد فقط برای نیروهای رسمی و پیمانی اجرا می شود در صورتی که این وزارتخانه 45 تا 50 درصد نیروی شرکتی و قراردادی دارد.

حسنی بافرانی با بیان اینکه حقوق اضافه کاری پرسنل نیز در این تبصره در نظر گرفته نشده است، گفت: در صورتی که این مشکلات برای حقوق و اضافه کاری پرسنل وزارت بهداشت و درمان اصلاح نشود این وزارتخانه در سال آینده نیز دچار کسری بودجه خواهد شد.

کد مطلب 442788

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