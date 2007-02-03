سردرگمی آمریکا در ارزیابی اوضاع عراق / بحران عراق روز به روز وخیم تر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر روزنامه واشنگتن پست نوشت: ارزیابی غم افزای جامعه اطلاعاتی آمریکا درباره عراق که روز گذشته منتشر شد، به طور قابل توجهی از ارزیابیهای ناقص آمریکا مبنی بر ادعای وجود سلاحهای هسته ای در عراق که کاخ سفید 4 سال پیش آن را منتشر کرد، متفاوت بود.

" دافنا لینزر" نویسنده این مطلب خاطرنشان می کند : ارزیابی 27 صفحه ای و اظهارات مطمئن درباره برنامه سلاحهای هسته ای ، گاز خردل و همچنین روابط دولت عراق با القاعده 4 سال بعد جایگزین ترسیم تصاویر تاریک از اوضاع این کشور شده است .

سازمان اطلاعات ملی آمریکا در برآورد وضعیت عراق در گزارشی اعلام کرد که وضعیت این کشور بحران زده روز به روز در حال وخیم تر شدن است.

این گزارش که به جرج بوش رئیس جمهورآمریکا تسلیم شده، تاکید می کند که وضعیت عراق روز به روز در حال وخیم تر شدن است و کنترل آمریکا نیز کمتر و کمتر می شود.

این در حالی است که ارزیابی اکتبر سال 2002 که ادعا می کرد عراق دارای سلاحهای کشتار جمعی است گفته ای که کاخ سفید به آن به عنوان مهمترین دلیل برای جنگ با عراق استقبال کرد، پس از آن بود که منابع اطلاعاتی آمریکا و به ویژه سیا ( سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا) مسیرهدایت تحلیل های بیشتر خود را تغییر دادند وبرتردید واختلاف نظرات خود در این زمینه اعتراف کردند.

" پل پیلار" کارشناس خاور میانه و افسر باتجربه اطلاعاتی آمریکا و از مولفان اصلی ارزیابی سال 2004 گفت : " اگر شما ارزیابی های سالهای 2004 و 2007 را مقایسه کنید، این مسئله روشن خواهد شد که دو ارزیابی از یک مسئله و با یک روش انجام شده است. تنها تفاوت این است که بحث سیاسی شدت یافته وعلت آنهم این است که وضعیت درعراق بدتر و بدتر شده است."

این روزها در محافل رسانه ای انتقادها از سیاست بوش درعراق و همچنین نادیده گرفتن توصیه های "گروه تحقیق عراق" و عدم گفتگو با همسایگان عراق از جمله ایران و سوریه و اعزام نیروهای بیشتر به عراق به شدت افزایش یافته است.