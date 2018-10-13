دشمن در فضای مجازی در پی القا ناکارآمدی نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت اله اسماعیلی صبح شنبه در جلسه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی شهرستان قرچک که در دفتر امام جمعه این شهرستان برگزار شد ظی سخنانی اظهار داشت: نقش حضرت امام خمینی(ره) در عرصه انقلاب یک نقش کلید واژه بود که دلها را به هم نزدیک کرد و نزدیک ترین شخصیت به خصوصیات اهل بیت(ع) در عصر ما شخصیت حضرت امام راحل(ره) بودند و امام خمینی در عصر خود یک نشانه خدا بود و یاران امام نیز هر کدام از نمونه هایی بی بدیل بودند که برای انقلاب زحمت فراوان کشیدند.

وی افزود: بدون شک پیروزی که در ۸سال جنگ شامل ما شد از جانب خدا بود و خداوند منت گذاشت و ما را در برابر ابرقدرت های جهان پیروز کرد و اگر خدا نبود شکست ما قطعی بود و همین خداوند متعال بود که دلها به هم پیوند زد و همه از هر جناحی در کنار هم بودند که بالاخره این همدلی و انسجام در آن زمان منجر به پیروزی پراقتدار جمهوری اسلامی ایران شد و امروزه ما هم به آن همدلی نیازمند هستیم که پیروز جنگ روانی و اقتصادی باشیم.



امام جمعه قرچک گفت: دشمنان خیلی تلاش کردند که بر ما غلبه کنند و کل دنیا دست در دست هم دادند تا این انقلاب نباشد اما با کمک خداوند سیلی محکمی به آنها زدیم و خدا را شکر تا امروز پیروز میدان هستیم و در همه عرصه ها از قدرت موشکی تا قدرت ایمانی در کنار انقلاب ایستاده ایم و باید برای ادامه کار با قدرت ۱۰۰ درصدی ایمان کار خود را ادامه بدهیم که اگر این قدرت را نداشته باشیم قطعا شکست خواهیم خورد .



وی بیان کرد: موضوعی بالاتر از برگزاری جشن پیروزی چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی در شهرستان قرچک نداریم و همه شورا ها و کارها از شورای فرهنگ عمومی تا جلسات دیگر برای ستاد چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی تلاش فراوان می کنند و خواهند کرد.



اسماعیلی گفت: عده ای امروزه در فضای مجازی تلاش می کنند که القا کنند انقلاب برای ما کاری نکرده و دوران رضا شاه بهتر بود بنده خطاب به انها می گویم که شما آن زمان را ندیده اید لذا اگر یک نا امنی در ایران به وجود بیاید خواهید فهمید هشت سال جنگ تحمیلی یعنی چه که دشمن سعی و تلاش خود را کرد، اما شکست خورد و همه دنیا خواهند دید که چهلمین سالگرد شکوهمند انقلاب اسلامی را جشن خواهیم گرفت.