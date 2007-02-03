انصراف تیم دوومیدانی نفت از سفر به ماکائو

فیروزی مسئول مسابقات و عضو کمیته فنی فدراسیون دوومیدانی در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: باشگاه نفت قبل از برگزاری جلسه فنی مسابقات باشگاه های داخل سالن کشور درخواست خود را برای شرکت در مسابقات داخل سالن ماکائو اعلام کرده بود ولی به دلایل نامعلومی تنها به صورت شفاهی انصراف خود رابه فدراسیون اعلام کرده است.

وی ادامه داد: به هر حال حضور ورزشکاران ما چه از سوی باشگاه نفت که بسیاری از ملی پوشان را در اختیار دارد و چه از طرف فدراسیون می توانست برای ما مفید باشد برای اینکه در مجموع ما در آسیا رقابتهای اندکی را در رشته های داخل سالنی داریم و این فرصت برای ما می توانست ارزشمند باشد.

کبوتران مسئول تیم دوومیدانی باشگاه نفت نیز در این باره گفت: بنا به قانون تیمهای اول لیگ یا تیم های باشگاهی می توانند از سهمیه سفر خارجی بهره مند شوند که مسئولین باشگاه نیز با در نظر گرفتن قهرمانی های پی در پی در مسابقات دوومیدانی کشور و حضور اکثریت ملی پوشان در ترکیب خود با این اعزام موافقت کرد و تقریبا دو ماه پیش در خواست خود را به فدراسیون ارائه داد.

وی گفت: متاسفانه رقابتهای دوومیدانی داخل سالن کشور تقریبا ده روز پیش انجام شد این فاصله زمانی برای انجام امور اداری و بین المللی برای ما کم بود و به همین دلیل از حضور خود در این مسابقات انصراف دادیم.

تیم دوومیدانی باشگاه نفت تهران در رقابتهای لیگ دوومیدانی باشگاه های کشور و مسابقات قهرمانی باشگاه های کشور در مواد داخل سالنی که هفته گذشته انجام شد به عنوان قهرمانی دست یافته بود و قرار بود به عنوان تیم قهرمان به تورنمنت بین المللی ماکائو بهمن ماه اعزام شود. این تیم در صورت مهیا شدن امکانات سفرش، باید 16 بهمن ماه تهران را به مقصد ماکائو ترک می کرد.