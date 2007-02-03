به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح چنین آمده است: تقارن سالگرد شهادت حضرت امام زین العابدین (ع) پیام آور عاشورا با آغاز دهه فجر که آرمان کربلا را در عمق جان شیفتگان و محبان ولایت فرو شاند بیانگر فلسفه جاوید غلبه خون بر شمشیر است.

انقلاب اسلامی ایران به رهبری بت شکن قرن، امام خمینی (ره) از 15 خرداد 42 آغاز شد و در یوم الله 22 بهمن 57 به بار نشست و طومار پلید و ننگین 2500 ساله شاهنشاهی را در هم پیچید.

این نهضت الهی پس از چهارده قرن ظلمت و خودکامگی مشام عاشقان اسلام ناب محمدی (ص) را به شمیم دل انگیز خود معطر نمود و وعده الهی پیروزی مستضعفان بر مستکبران را محقق ساخت.

دشمنان انقلاب اسلامی، اکنون پس از ناکامی های مکرر در توطئه های گوناگون سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی اعم از طراحی چندین کودتا، تحریم های اقتصادی، فشارهای سیاسی از طریق مجمع بین المللی، تحمیل هشت سال جنگ، مجددا به بهانه پرداختن جمهوری اسلامی ایران به برنامه صلح آمیز هسته ای که مورد تایید اغلب کشورهای جهان و منطبق با تمامی موزاین بین المللی و حقوقی است بار دیگر با به راه انداختن جنگ روانی و تهدید ایران تجربه های ناکام گذشته را تکرار می کند.



شکست های پی در پی آمریکا در عراق، افغانستان، فلسطین، طرح خاورمیانه بزرگ و ... سردمداران آنرا منفعل ساخته و آنها را ناچار به فرافکنی و متهم نمودن دیگران کرده است.

در چنین شرایطی حفظ و تحکیم وحدت ملی و اطاعت کامل از مقام عظمای ولایت و هوشیاری امت اسلامی و دولتمردان کشورهای همسایه و تلاش برای خنثی سازی توطئه های بیگانگان ضرورتی مضاعف پیدا کرده است.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از جان بر کفان ارتش، پاسداران غیور، کارکنان خدوم وزارت دفاع، نیروی فداکار انتظامی و بسیجیان دلاور، آمادگی کامل خود را برای دفاع از دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی، آرمانهای والای امام راحل (ره) استقلال و تمامیت ارضی کشور و تداوم خط سرخ شهیدان اعلام می نمایند و با رهبر و مقتدای خویش عهد و پیمان مجدد می بندند.

ستاد کل نیروهای مسلح ضمن گرامیداشت بیست و هشتمین سالگرد دهه فجر انقلاب اسلامی از کلیه اقشار مردم مسلمان و انقلابی ایران به ویژه خانواده معظم شهیدان، جانبازان و آزادگان سرافراز، کارکنان نیروهای مسلح و بسیجان عزیز را دعوت می نماید تا با مشارکت فعال در مراسم های دهه فجر به ویژه حضور در راهپیمایی 22 بهمن بار دیگر دشمن را در توطئه و تهدیدات روانی شکست داده و ضمن بیعت مجدد با رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای عزیز ، تداوم بخش نهضت حسینی (ع) و پاسدار حرمت خون شهیدان باشند.