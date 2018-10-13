پیمان اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت تیم سایپا پیش از آغاز رقابت‌های لیگ برتر والیبال گفت: تیم سایپا در هفته‌های گذشته تقریبا تکمیل شد، شرایط لیگ امسال به نحوی است که تقریبا ۸-۹ بازیکن تیم ملی از رقابت‌های لیگ داخلی خارج و لژیونر شدند. این خود به خود می‌تواند تاثیر منفی بر عملکرد رقابت های لیگ داشته باشد.

او در ادامه افزود: از طرفی دیگر ۶-۵ تیم که همه در یک سطح هستند در رقابت ها حضور دارند و همین می تواند جذابیت مسابقات را افزایش دهد. همانطور که می دانید مشکلات اقتصادی وجود دارد و همین باعث شده تا هزینه برای باشگاه ها و تیم ها سنگین تر شود و همین یکی از دلایل دیر بسته شدن تیم ها بود.

اکبری به حضور صدر در صد تیم‌ها در رقابت‌ها اشاره و خاطر نشان کرد: برخی از تیم ها هنوز یارگیری نکرده اند و حضور برخی دیگر در فاصله چند روز به آغاز مسابقات هنوز مشخص نیست. از نظر فدراسیون و سازمان لیگ ۱۴ تیم در مراسم قرعه کشی شرکت کرده اند اما مهم این است که آیا این تیم ها توان صددرصد حضور در لیگ را دارند یا خیر؟

سرمربی تیم والیبال سایپا خاطرنشان کرد: نکته مهمتر دیگر این است که اگر تیم ها توانستند در لیگ حاضر شوند آیا می توانند تا پایان رقابت ها دوام بیاورند؟ اینها ابهاماتی است که وجود دارد. امیدوارم هر کدام از تیم ها که اعلام آمادگی کردند هم به اهداف خود برسند و هم با توجه به تعهداتی که به شهر، بازیکنان، کادر فنی، فدراسیون والیبال، سازمان لیگ و تیم خودشان دارند پابرجا بمانند.

پیمان اکبری در پایان گفت: امیدوار هستم شرایطی به وجود بیاید که تیم‌ها بتوانند با کیفیت در رقابت‌های لیگ حضور داشته باشند و شاهد لیگ با کیفیتی باشیم.