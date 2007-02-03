موافقت ستاد کل نیروهای مسلح با ادامه تحصیل مشمولان فوق دیپلم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار موسی کمالی با بیان این خبر افزود : در سال جاری گروهی از مشمولان فوق دیپلم در آزمون کارشناسی ناپیوسته شرکت کردند که نتایج آزمون آنها بعد از مدت زمان 6 ماهه قانونی اعلام شد و لذا ادامه تحصیل آنان با مشکل مواجه شده است.

وی اضافه کرد : به موجب مقررات قانون خدمت وظیفه عمومی، مشمولان فوق دیپلم چنانچه حداکثر 6 ماه پس از فراغت از تحصیل در مقطع بالاتر پذیرفته شوند از معافیت تحصیلی برخوردار خواهند شد.

مدیر مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح افزود: موضوع در ستاد کل نیروهای مسلح مورد بررسی و کار کارشناسی قرار گرفت و حسب تصویب، آن دسته از مشمولان فوق دیپلم که در مدت زمان 6 ماهه پس از فراغت از تحصیل، خود را جهت انجام خدمت دوره ضرورت معرفی کرده باشند و مرتکب غیبت نشده باشند، می توانند در مقطع کارشناسی ادامه تحصیل داده و خدمت دوره ضرورت را پس از اتمام تحصیل انجام دهند.

سردار کمالی گفت : کسانی که در حال گذراندن خدمت دوره ضرورت هستند از انجام خدمت، ترخیص خواهند شد.