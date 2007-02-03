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۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۳:۲۴

از سوی مدیر مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح اعلام شد :

موافقت ستاد کل نیروهای مسلح با ادامه تحصیل مشمولان فوق دیپلم

موافقت ستاد کل نیروهای مسلح با ادامه تحصیل مشمولان فوق دیپلم

ستاد کل نیروهای مسلح با ادامه تحصیل مشمولان فوق دیپلم که در آزمون کارشناسی ناپیوسته پذیرفته شده اند، موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار موسی کمالی با بیان این خبر افزود : در سال جاری گروهی از مشمولان فوق دیپلم در آزمون کارشناسی ناپیوسته شرکت کردند که نتایج آزمون آنها بعد از مدت زمان 6 ماهه قانونی اعلام شد و لذا ادامه تحصیل آنان با مشکل مواجه شده است.

وی اضافه کرد : به موجب مقررات قانون خدمت وظیفه عمومی، مشمولان فوق دیپلم چنانچه حداکثر 6 ماه پس از فراغت از تحصیل در مقطع بالاتر پذیرفته شوند از معافیت تحصیلی برخوردار خواهند شد.

مدیر مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح افزود: موضوع در ستاد کل نیروهای مسلح مورد بررسی و کار کارشناسی قرار گرفت و حسب تصویب، آن دسته از مشمولان فوق دیپلم که در مدت زمان 6 ماهه پس از فراغت از تحصیل، خود را جهت انجام خدمت دوره ضرورت معرفی کرده باشند و مرتکب غیبت نشده باشند، می توانند در مقطع کارشناسی ادامه تحصیل داده و خدمت دوره ضرورت را پس  از اتمام تحصیل انجام دهند.

سردار کمالی گفت : کسانی که در حال گذراندن خدمت دوره ضرورت هستند از انجام خدمت، ترخیص خواهند شد.

کد مطلب 442803

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