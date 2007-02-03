اعتبار جدید برای جبران خسارت دامداران مناطق خشکسالی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ، با تصویب هیئت وزیران و بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور ، جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، مبلغ یکصد میلیارد ریال برای جبران ضرر و زیان ناشی از خرید دام های لاغر در مناطق تحت تاثیر خشکسالی کشور ، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرارگرفت.

بر اساس این تصمیم وزارت جهاد کشاورزی موظف شد هزینه مربوطه را پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه نماید.

این مصوبه در تاریخ 11/11/85 از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.