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۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۶:۱۷

در آستانه نشست مکه مکرمه،

ابومازن و مشعل درباره درگیری های داخلی فلسطین گفتگو کردند

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و رئیس دفتر سیاسی حماس در تماسی تلفنی در مورد اوضاع نوار غزه و توقف درگیری ها در مناطق فلسطینی، با یکدیگر گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، "نبیل ابوردینه" سخنگوی ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد: "خالد مشعل" و ابومازن شب گذشته در گفتگویی تلفنی اوضاع بحرانی نوارغزه را بررسی کردند.

ابوردینه به خبرنگاران گفت: ابومازن و مشعل دراین تماس تلفنی همچنین درمورد تلاش های صورت گرفته برای توقف درگیری های داخلی فلسطین و جلوگیری از بحرانی ترشدن اوضاع نوار غزه با یکدیگر رایزنی کردند.

این مقام فلسطینی همچنین اعلام کرد: این تماس تلفنی با هدف فراهم کردن زمینه ها به منظور با موفقیت انجام شدن گفتگوهای آتی بین حماس و فتح در عربستان برقرار شد.

قراراست مقامات دو جنبش حماس و فتح فلسطین سه شنبه آتی به دعوت "عبدالله بن عبدالعزیز" شاه عربستان درمکه مکرمه با یکدیگر دیدار کنند.

ابوردینه خاطرنشان کرد: ابومازن در این گفتگو ازهمه گروه های فلسطینی خواست به منظور حفظ منافع عالی ملی فلسطین و جلوگیری از خونریزی و فراهم کردن امنیت شهروندان فلسطینی به درگیری های داخلی پایان دهند.

این تماس تلفنی بین ابومازن و مشعل درحالی انجام شد که قراراست این دو تن سه شنبه آتی با یکدیگر در مکه مکرمه دیدار کنند.

کد مطلب 442808

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