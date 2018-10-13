کشت ۱۵۰۰ هکتار چغندر پاییزه در اندیمشک آغاز شد

سید هدایتاله موسوی در گفتوگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: کشت تابستانه در سطح ۱۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان اندیمشک انجام و بیش از ۹ هزار هکتار از اراضی به کشت محصول ذرت اختصاص داده شد.
وی با اشاره به پیش بینی تولید بیش از ۶۷ هزار تن ذرت دانهای در مزارع اندیمشک، افزود: خاک مناسب و شرایط جوی در شهرستان موقعیت مناسبی را برای کشت محصولات کشاورزی در فصل های مختلف سال از جمله کشت پاییزه فراهم آورده است.
رئیس جهاد کشاورزی اندیمشک گفت: با آغاز کشت یکهزار و ۵۰۰ هکتار چغندر قند در اراضی کشاورزی شهرستان اندیمشک به صورت رسمی کشت پاییزه در این شهرستان آغاز شد.
وی تصریح کرد: ۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی اندیمشک و بخش الوار گرمسیری نیز همزمان با آغاز کشت پاییزه چغندر قند زیر کشت محصول گندم، جو، کلزا و انواع سبزی و صیفی میرود.
موسوی با بیان اینکه ۶۰۰ هزار تن انواع محصول در اندیمشک تولید و روانه بازار استان و کشور میشود، اظهار کرد: یکی از ویژگیهای تولید سبزی و صیفی در شهرستان اندیمشک ارگانیک بودن این محصول و صادرات آن به کشورهای همسایه و بازارهای هدف است.
به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان اندیمشک در شمال غرب استان خوزستان و در جنوب غربی کشور در نزدیکی دامنه کوههای زاگرس واقع و ۷۵ هزار نفر از جمعیت ۱۷۰ هزاری شهرستان اندیمشک از راه کشاورزی و دامداری امرار معاش میکنند.
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