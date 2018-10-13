ثبت نام ۳۲۰۰ زنجانی درسامانه سماح/مراجعه به دفاتر۲۰گانه حج وزیارت

فرامرز بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: زائرانی که قصد حضور در پیاده‌روی اربعین را دارند برای دریافت روادید کشور عراق از طریق دفاتر زیارتی مجاز اقدام کنند.

وی به ثبت‌نام در سامانه سماح اشاره کرد و گفت: تا کنون بیش از سه هزار و ۲۰۰ زنجانی در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند.

بابایی گفت: برای ثبت‌نام در سامانه سماح محدودیتی وجود ندارد و افرادی که متقاضی هستند می‌توانند به دفاتر ۲۰ گانه حج و زیارت که زیر نظر سازمان است مراجعه و ثبت‌نام کنند.

مدیرکل حج و زیارت استان زنجان گفت: هزینه روادید زوار اربعین ۱۷۰ هزار تومان کاهش‌یافته و از ۳۷۰ هزار تومان به ۲۳۴ هزار تومان رسیده است.

بابایی تأکید کرد: زواری که با ۳۷۷ هزار تومان و ۳۷۸ هزار تومان ثبت‌نام کردند مابه التفاوت بعد از سفر به آنها پرداخت خواهد شد.