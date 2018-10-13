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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۹:۰۵

مدیرکل هواشناسی استان زنجان خبر داد:

تداوم بارش پاییزی در زنجان/ زنجانی ها هفته سردی را تجربه می کنند

تداوم بارش پاییزی در زنجان/ زنجانی ها هفته سردی را تجربه می کنند

زنجان-مدیرکل هواشناسی استان زنجان از تداوم بارش های پاییزی در استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد.

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان قسمتی ابری خواهد بود و بارش باران و رعدوبرق استان را فرامی‌گیرد.

وی بابیان اینکه وزش باد را در استان خواهیم داشت، اظهار کرد: در این میان به شهروندان زنجانی توصیه می‌شود از تردد در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان بابیان اینکه بارش باران در بعدازظهر بیشتر شده و رعدوبرق را شاهد خواهیم بود، ابراز کرد: در این میان شهروندان در بلندی‌ها و مناطق کوهستانی تردد نکنند.

یاغموری از وجود مه در مناطق کوهستانی استان زنجان خبر داد و گفت: رانندگان تا حد امکان در مناطق کوهستانی تردد نکنند چراکه مه باعث کاهش دید افقی رانندگان می‌شود.

وی به وضعیت دمای  هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان زنجان تا اواخر هفته کاهش‌یافته و هوای سردی را در استان شاهد خواهیم بود.

کد مطلب 4428141

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