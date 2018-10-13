تداوم بارش پاییزی در زنجان/ زنجانی ها هفته سردی را تجربه می کنند

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان قسمتی ابری خواهد بود و بارش باران و رعدوبرق استان را فرامی‌گیرد.

وی بابیان اینکه وزش باد را در استان خواهیم داشت، اظهار کرد: در این میان به شهروندان زنجانی توصیه می‌شود از تردد در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان بابیان اینکه بارش باران در بعدازظهر بیشتر شده و رعدوبرق را شاهد خواهیم بود، ابراز کرد: در این میان شهروندان در بلندی‌ها و مناطق کوهستانی تردد نکنند.

یاغموری از وجود مه در مناطق کوهستانی استان زنجان خبر داد و گفت: رانندگان تا حد امکان در مناطق کوهستانی تردد نکنند چراکه مه باعث کاهش دید افقی رانندگان می‌شود.

وی به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان زنجان تا اواخر هفته کاهش‌یافته و هوای سردی را در استان شاهد خواهیم بود.