فاضلاب و پسماند از مشکلات اساسی شهرهای ساحلی استان بوشهر است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند عصر جمعه در همایش شهرداران و روسای شوراهای اسلامی شهرهای استان بوشهر اظهار داشت: رفع مشکلات در نقاط شهری و روستایی استان بوشهر را به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار داریم.
وی یکی از ظرفیتهای مهم استان بوشهر را بخش گردشگری عنوان کرد و ادامه داد: با توسعه زیرساختهای گردشگری تلاش داریم تا شرایط حضور و اسکان گردشگران در روزهای مختلف سال در استان بوشهر فراهم شود.
استاندار بوشهر با اشاره به اینکه استان بوشهر توانمندی لازم برای تبدیل شدن به قطب گردشگری را دارد تصریح کرد: با خلاقیت و استفاده از ظرفیتها میتوان نسبت به جذب گردشگران داخلی و خارجی اقدام کرد.
وی با اشاره به اینکه حرف زدن و شعار دادن مشکلات مردم را حل نمیکند، اضافه کرد: باید به صورت جهادی عمل کنیم و از هر ظرفیتی برای رفع مشکلات مردم و ارائه خدمات بیشتر استفاده کنیم.
گراوند با اشاره به اینکه شهرهای ساحلی استان بوشهر دارای ظرفیت بالایی در زمینه جذب گردشگر هستند، افزود: بوشهر و گناوه از پرترددترین شهرها در ایام نوروز هستند و باید زیرساختها در این مناطق تقویت شود.
وی از پسماند و فاضلاب به عنوان مهمترین مشکلات شهرهای ساحلی استان بوشهر نام برد و خاطرنشان کرد: بیتوجهی به موضوع فاضلاب و پسماند منجر به بروز مشکلات و مسائل زیستمحیطی میشود.
استاندار بوشهر با بیان اینکه با فعالیت تاسیسات پارس جنوبی آسیبهای متعددی به استان بوشهر وارد شده است، ادامه داد: باید آسیبشناسی مناسبی در این زمینه انجام شود تا در توسعه پارس شمالی شاهد تکرار این مشکلات نباشیم.
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